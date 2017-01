 Gabriel kontert Schäuble: „Vorfahrt für Investitionen“

Wolfgang Schäuble und Sigmar Gabriel Die Meinung des Bundesfinanzministers unterscheidet sich deutlich von der des Vizekanzlers. Statt zu investieren, soll vorerst der Schuldenberg abgebaut werden. (Foto: AP)

BerlinSPD-Chef Sigmar Gabriel bleibt im Streit über die Milliarden-Überschüsse in den Staatskassen auf Konfrontationskurs zu Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU). Im Deutschlandfunk lehnte es Gabriel am Freitag erneut ab, die Haushaltsüberschüsse des Bundes von 6,2 Milliarden Euro zum Schuldenabbau zu nutzen. Statt Schulden zu tilgen, solle in Schulen und Infrastruktur investiert werden.

„Wir sind eindeutig dafür: Vorfahrt für Investitionen“, sagte der Wirtschaftsminister und Vize-Kanzler: „Wenn wir dann die Schulen in fünf Jahren erst sanieren oder vielleicht noch später, haben erstens die Schüler drunter zu leiden, wahrscheinlich ist es dann aber viel teurer, und die Zinsen sind höher.“ Dann komme es die Bürger teurer.

Schäuble lehnte in der „Bild“-Zeitung Forderungen auch aus der CSU nach sofortigen Steuersenkungen ab. „Aus dem Überschuss, der sich am Ende eines Jahres ergibt, können Sie nicht dauerhafte Steuersenkungen finanzieren. Das ist nicht seriös.“ Anstelle eines Schnellschusses sei eine umfassende Reform nach 2017 nötig.

Schäuble verteidigte seinen Plan, den Überschuss aus 2016 zur Schuldentilgung zu verwenden: „Wenn Sie in schlechten Zeiten Kredite aufnehmen, müssen Sie diese in guten Zeiten abbauen. Jetzt sind gute Zeiten.“ Der Bund hat noch Schulden von gut 1,27 Billionen Euro.

Die CDU-Spitze will Überschüsse künftig zu je einem Drittel für den Ausbau der Infrastruktur und Zukunftsprojekte nutzen, für Steuersenkungen und schließlich für nötige Sicherheitsausgaben und zur Schuldentilgung. Das geht aus einem Entwurf für eine „Saarländische Erklärung“ hervor, die der CDU-Vorstand an diesem Samstag bei einer Klausur im Saarland verabschieden will.

Schäuble hatte in der "Süddeutschen Zeitung" gesagt, die CDU habe sich als Zielmarke für Entlastungen auf ein Volumen von „rund 15 Milliarden Euro jährlich“ verständigt. Zusätzlich wolle sie beginnen, den Solidaritätszuschlag abzuschaffen. Die Union wolle sowohl an die Lohn- und Einkommensteuer als auch die Unternehmenssteuern ran.

Die SPD stellt sich hinter ihren Vizekanzler und wendet sich gegen die von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) in Aussicht gestellte Steuersenkung im Volumen von rund 15 Milliarden Euro jährlich. Fraktionschef Thomas Oppermann sagte am Freitag vor einer Klausursitzung der SPD-Bundestagsabgeordneten, Vorrang hätten Investitionen in Bildung und Digitalisierung. Dafür müssten die Überschüsse in der noch laufenden Wahlperiode eingesetzt werden. „Wir sehen in der nächsten Wahlperiode Spielraum, die unteren und mittleren Einkommen zu entlasten“, fügte Oppermann hinzu. Das sei wirtschaftspolitisch vernünftig für die Binnennachfrage als zweite Stütze der Konjunktur neben der Exportwirtschaft.

SPD-Generalsekretärin Katarina Barley warf dem Finanzminister Realitätsferne vor. „Schäuble hat keine Ahnung, was unser Land gerade braucht“, erklärte Barley. „Denn alle Studien zeigen: Wir brauchen mehr Investitionen in Bildung, Sicherheit und Infrastruktur. Das alles gibt es nicht zum Nulltarif.“ Einen schwachen Staat könnten sich nur Reiche leisten.