Hamburg/BerlinDer Ex-Präsident des EU-Parlaments, Martin Schulz, soll die SPD als Parteivorsitzender in den Bundestagswahlkampf führen. Sigmar Gabriel kündigte am Dienstag überraschend den Verzicht auf die Spitzenkandidatur und seinen Rücktritt als Parteichef an. „Wenn ich jetzt anträte, würde ich scheitern und mit mir die SPD“, sagte Gabriel dem „Stern“. Schulz habe „die eindeutig besseren Wahlchancen“. Das, was er bringen konnte, habe nicht gereicht.

Die „Zeit“ schreibt, dass eine von Gabriel in Auftrag gegebene Umfrage unter SPD-Sympathisanten den Ausschlag gegeben haben soll. Eine große Mehrheit habe der Partei unter Martin Schulz bessere Chancen bei der Bundestagswahl im September eingeräumt. Der „Zeit“ sagte Gabriel auf die Frage, ob er deshalb Schulz zur Kandidatur auffordern werde: „Ja. Das ist meine Pflicht als Vorsitzender.“ Und weiter: „Schulz steht für einen Neuanfang. Und darum geht es bei der Bundestagswahl.“

Gabriel strebt nun das Amt des Außenministers an, die bisherige Staatssekretärin Brigitte Zypries soll neue Wirtschaftsministerin werden, wie es in SPD-Fraktionskreisen hieß. Führende SPD-Politiker zollten Gabriel Respekt für die Entscheidung, Vertreter anderer Parteien äußerten sich skeptisch.

In SPD-Kreisen hieß es, Schulz solle auf einem Sonderparteitag voraussichtlich kommenden Monat zum Parteichef gewählt werden. Dafür werde der für Mai geplante reguläre Parteitag vorverlegt. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann erklärte, es sei richtig, dass Gabriel auch das im November 2009 übernommene Amt des Parteichefs abgebe. Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz gehörten in eine Hand. Die Entscheidung verdiene größten Respekt, es habe in der Fraktion langanhaltenden Beifall gegeben. Der 57-Jährige selbst lehnte am Dienstag zunächst eine öffentliche Stellungnahme ab: „Ich werde jetzt hier nicht mit Ihnen reden“, sagte er am Rande der Fraktionssitzung vor Journalisten.

Martin Schulz – ein Politikerleben Startschuss 1974 tritt Martin Schulz in die SPD ein.

Bürgermeister 1987 bis 1998 war der gelernte Buchhändler Bürgermeister der Stadt Würselen bei Aachen.

EU-Parlament Ab 1994 war Martin Schulz Mitglied des Europäischen Parlaments.

In der Partei Seit 1999 gehört er dem SPD-Parteivorstand und dem Parteipräsidium an.

In Straßburg und Brüssel Von 2004 bis 2012 ist Schulz Vorsitzender der Sozialistischen Fraktion im Europaparlament.

Präsident Seit 2012 stand er als Präsident dem EU-Parlament vor – im November 2016 kündigt er seinen Wechsel in die Bundespolitik an.

Spitzenkandidat Nach dem Rückzug von Parteichef Sigmar Gabriel soll Schulz die SPD in den Bundestagswahlkampf 2017 führen.

In der Fraktion sagte Gabriel laut Teilnehmern, nach Umfragen wollten die Menschen keine Fortsetzung der großen Koalition, für die er jedoch in den Köpfen der Bevölkerung stehe. Für die SPD endet mit der Entscheidung Gabriels eine Monate währende Hängepartie. Noch Anfang Januar rechneten Insider mit einer Kandidatur Gabriels gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Bundestagswahl am 24. September. Allerdings schnitt der SPD-Chef in Umfragen im direkten Vergleich mit Merkel deutlich schlechter ab als Schulz.

Nachdem Merkel erklärt hatte, für die CDU wieder in den Bundestagswahlkampf ziehen zu wollen, wuchs der Druck auf den SPD-Chef, eine Entscheidung zu fällen. Zuletzt war die SPD die einzige Partei, die ihre personelle Spitze für den Bundestagswahlkampf noch nicht geklärt hatte.

Wie geht es weiter in der SPD und der Regierung? Sondersitzung der Fraktion Die SPD-Bundestagsfraktion kommt an diesem Mittwoch um 12.00 Uhr zu einer Sondersitzung zusammen. Dort wird Schulz vorgestellt, auch wenn das Verfahren zur Kandidatur erst am Wochenende endet.

Formeller Beschluss Der formelle Beschluss des SPD-Parteivorstandes zur Kanzlerkandidatur soll am Sonntag, dem 29. Februar, fallen.

Kabinettsumbildung Relativ zügig dürfte die Kabinettsumbildung und Vereidigung der Minister folgen - noch vor der Wahl des neuen Bundespräsidenten am 12. Februar. Noch-Wirtschaftsminister Gabriel will neuer Außenminister werden. Das Vorschlagsrecht für die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier (SPD) an der Spitze des Auswärtigen Amtes hat die SPD. Neue Wirtschaftsministerin soll Gabriels bisherige Staatssekretärin Brigitte Zypries (SPD) werden.

Vereidigung Minister werden auf Vorschlag der Kanzlerin vom Bundespräsidenten ernannt und entlassen. Sie werden bei Amtsübernahme vor dem Bundestag vereidigt. Spekuliert wird, dass die Vereidigung von Gabriel und Zypries im Bundestagsplenum an diesem Freitag erfolgt.

Sondersitzung des Bundestags? Denn danach folgen zwei sitzungsfreie Wochen. Und vom 6. Februar an wird der Bundestag umgebaut für die Bundespräsidentenwahl. Bliebe noch eine Sondersitzung des Bundestages. Bis zum Dienstagabend gab es weder einen Antrag auf Vereidigung noch auf eine Sondersitzung.

„Die Fraktion hat seine Entscheidung mit lang anhaltendem Beifall zur Kenntnis genommen“, sagte Oppermann und spiegelte damit die Meinung führender Parteimitglieder. Der Chef des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD, Johannes Kahrs, erklärte: „Ich glaube nicht, dass Martin Schulz nicht in erster Linie für Rot-Rot-Grün steht.“ Der Vorsitzende der SPD-Linken in der Bundestagsfraktion, Matthias Miersch, sagte, die Partei werde einen enormen Motivationsschub bekommen, „weil Martin Schulz hohe Anerkennung in der Bevölkerung genießt“. SPD-Präsidiumsmitglied Florian Pronold sagte, Gabriel habe der SPD eine Chance eröffnet, gestärkt aus der Bundestagswahl hervorzugehen.

Die SPD-Spitze wollte nach bisheriger Planung am kommenden Sonntag entscheiden, wer die Sozialdemokraten als Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl führen soll. Bislang waren neben Gabriel auch Schulz und der Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz als Herausforderer von Kanzlerin Merkel im Gespräch. Nun wird es wohl Schulz richten müssen.