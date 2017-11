BerlinSchluss mit dem Schlafwagen. Jamaika hätte die politische Kultur in Deutschland voranbringen können. Die neue Koalition hätte das schon lange überholte Rechts-links-Lagerdenken überwinden können. Die alten Gräben, die bedauerlicherweise aus der Bonner Republik mit nach Berlin umgezogen sind, hätten der Vergangenheit angehört. Das schwarz-gelb-grüne Bündnis hätte zum Hub für neue Ideen und dringend benötigte Innovationen werden können.

In der Wirtschaftspolitik wären es CDU und FDP, in Sachen Bürgerrechte FDP und Grüne mit einer gemeinsamen Haltung. In der Frage nach der Förderung des ländlichen Raumes CSU und Grüne. Dieser in nahezu jedem Themengebiet wechselnde Verlauf der Fronten hätte in dem neuen Bündnis verhindert, dass sich Lager bilden und dafür sorgen können, dass neue Gedankengänge und Kreativität eine Chance haben.

„Wir wollen das Vertrauen in unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat stärken. Wir stehen zu unserer Verantwortung in Europa und der Welt. […] Ökologie und Ökonomie gehören zusammen. […] Freiheit kann nur in Sicherheit gelebt werden. […] Dass wir unserer humanitären Verantwortung gerecht werden.“

Dieser Auszug aus Präambel des Sondierungspapiers zeigt, dass der konservative Bayer ebenso hätte gedanklich abgeholt werden können, wie die linksliberale Hipster-Mama im Berliner Prenzlauer Berg. Ein Jammer, dass sie ein Entwurf bleiben wird.

Wirtschaftsexperten zum Aus der Jamaika-Sondierung Clemens Fuest, Ifo-Präsident „Da auch Neuwahlen kaum grundlegend veränderte Mehrheiten bringen dürften, ist eine Minderheitsregierung wahrscheinlich. Für die Wirtschaftspolitik bringt eine Minderheitsregierung Risiken, aber auch Chancen. Das größte ökonomische Risiko besteht in der wachsenden Unsicherheit über den Kurs der Wirtschaftspolitik und die Stabilität der Regierung. Die Chance besteht darin, dass die Rolle des Parlaments gestärkt wird und über einzelne politische Entscheidungen ausführlicher und offener diskutiert wird. Die skandinavischen Länder und Kanada haben mit Minderheitsregierungen oft gute Erfahrungen gemacht.“

Jan Bottermann, Chefvolkswirt National-Bank „Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen heute Nacht ist die politische Unsicherheit in Deutschland sprunghaft angestiegen. Dies war etwa am Rücksetzer des Euro zu erkennen. Wir erwarten allerdings nicht, dass es zu einer veritablen politischen Krise beziehungsweise zu einem nachhaltigen Kurswechsel in der deutschen Politik kommt. Für die Märkte maßgeblich ist derweil das gute internationale Umfeld, die der deutschen Wirtschaft auch weiterhin ein kräftiges Wachstum bescheren wird. Die marktimpliziten Indikationen verweisen zumindest bislang darauf, dass die politische Entwicklung kaum Spuren an den internationalen Märkten hinterlassen hat.“

Holger Sandte, Europa-Chefvolkswirt Nordea „Aus meiner Sicht sind Neuwahlen Anfang 2018 wahrscheinlicher als eine Minderheitsregierung - oder dass die SPD doch noch über ihren Schatten springt. Damit wird die politische Unsicherheit in Deutschland um einige Monate verlängert. Der daraus erwachsende volkswirtschaftliche Schaden dürfte gering sein, denn die Fundamentaldaten sind stark und die Konjunktur hat viel Rückenwind. Auf den Finanzmärkten könnte der Euro moderat nachgeben. Die Finanzwelt wird aber nicht infrage stellen, dass Deutschland ein stabiler Anker der Währungsunion bleibt, egal unter welcher künftigen Regierung. Die Unsicherheit würde allerdings deutlich steigen, wenn Merkel über die ganze Sache stolpert, denn sie wird im Ausland als Stabilitätsgarant gesehen.“

Marcel Fratzscher, Präsident DIW „Die Sondierungen zwischen den Jamaika-Parteien haben Deutschland wochenlang in Atem gehalten und sind trotzdem nicht zum Abschluss gekommen. Sehr überraschend ist es nicht, denn sie waren wenig mehr als ein Abstecken roter Linien und die Suche nach kleinsten gemeinsamen Nennern. Noch sind hoffentlich nicht alle Stricke gerissen. Die Jamaika-Parteien müssen einen neuen Anlauf machen, denn sie wissen, für keine von ihnen würden Neuwahlen Erfolg versprechen. Deutschland braucht eine handlungsfähige Regierung mit klaren Zielen und Visionen. Diesmal müssen die Parteien bei ihren Gesprächen die wichtigen Herausforderungen der Wirtschafts- und Sozialpolitik adressieren. Es soll um den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, um die Einhaltung der Klimaziele, um die Integration der Langzeitarbeitslosen und der Geflüchteten, um Digitalisierung, um eine Bildungsoffensive gehen.“

Jörg Krämer, Commerzbank-Chefvolkswirt „Natürlich ist die Unsicherheit Gift für die Wirtschaft. Aber das Scheitern der Jamaika-Sondierungen kann für die Unternehmen kein Schock sein, nachdem sich die Verhandlungen quälende vier Wochen hingezogen hatten. Darüber hinaus befindet sich die deutsche Wirtschaft in einer äußerst robusten Verfassung. Die Wettbewerbsfähigkeit ist noch immer hoch, die lockere EZB-Politik facht die Nachfrage an. Die Wirtschaft hat also so viel Schwung, weshalb sich die zahlreichen Probleme – von schlechten Straßen bis zum langsamen Internet – vorerst nicht bemerkbar machen. Ich rechne weiter damit, dass wir im kommenden Jahr eine Zwei vorm Komma beim Wirtschaftswachstum haben werden. Der Euro ist zwar zum Dollar merklich, aber nicht dramatisch gefallen. Der französische Präsident Macron hofft, im Dezember von Deutschland Unterstützung zu bekommen für seine Vorstellungen zur Währungsunion. Ich glaube, eine derart geschwächte Kanzlerin wird einen solchen Kurswechsel – der in Deutschland überdies unpopulär ist – kaum vollziehen.“

Thomas Altmann, Portfoliomanager QC Partners „An der Börse heißt es jetzt Katerstimmung statt Jahresendrallye. Die Unsicherheit ist jetzt größer als nach der Wahl. Deutschland droht eine längere Hängepartie. Und Unsicherheit mögen die Börsen und die Anleger gar nicht. Sollte die SPD bei ihrem Nein zur Fortsetzung der GroKo bleiben, gibt es nur zwei Alternativen: Eine Minderheitsregierung oder sofortige Neuwahlen – beides ein Novum in der deutschen Politikgeschichte. Und beides mit jeder Menge Unsicherheit verbunden. Neuwahlen sind aktuell der größte Risikofaktor, auch für die Börse. Hier wäre die Hängepartie am längsten. Zudem weiß keiner, wie Neuwahlen ausgehen und wie es danach weitergehen kann. Deutschland könnte für eine längere Zeit politisch gelähmt sein. Das ist eine schlechte Nachricht: Nicht nur für Deutschland, sondern für die gesamte Euro-Zone und die gesamte EU.“

Jamaika hätte gut sein können, für dieses wirtschaftsstarke Land, das seine Vielfalt tagtäglich lebt und das mit seiner tief in der Gesellschaft verankerten umweltbewussten Grundhaltung, schon lange keine Gegensätze mehr zwischen Ökonomie und Ökologie kennt. Jamaika hätte genau dafür politisch stehen können. Angela Merkel, Christian Lindner und Cem Özdemir wären mit ihren unterschiedlichen Biografien und Werdegängen zur idealen Verkörperung geworden. Gegensätze wären keine Gegensätze mehr sondern zwei Seiten ein und derselben Medaille.

Politischer Aufbruch nach Jahren der Schläfrigkeit

Es hätte ein Gefühl wie bei Macron im Frühsommer in Frankreich oder bei Obama 2008 in den USA werden können. Und darüber hinaus hätte die SPD in der Opposition die Chance gehabt, sich inhaltlich und personell zu erneuern und jenes Profil zurückzugewinnen, was ihr in den großen Koalitionen abhanden gekommen ist, um wieder zu alter Stärke zurückzukehren.

Die schwarz-gelb-grüne Koalition hätte ein Zeichen sein können, dass es im Großen wie im Kleinen wichtig ist, miteinander und nicht übereinander zu reden, dass gegenseitiger Respekt die Voraussetzung für Kompromisse und gemeinsame Lösungen ist. Deutschland hätte genau das nach dem zurückliegenden Wahlkampf gut getan.

Hätte, könnte, wäre: Der so dringend benötigte Aufbruch ist am Ende an den Interessen und Egoismen Einzelner gescheitert. Und nun? Ob Minderheitsregierung oder wechselnde Mehrheiten, Deutschland würde als Stabilitätsanker Europas für ungewisse Zeit ausfallen und kann die Staatenunion nicht mit Emmanuel Macron modernisieren. Bleibt die SPD bei ihrem Nein zu einer Fortsetzung der großen Koalition, sind schnelle Neuwahlen unausweichlich.