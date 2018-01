Gesamtmetall zum Tarifstreit „24-Stunden-Streiks sind verantwortungslos“

Nach dem Abbruch der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie steht der deutsche Industriebranche ein massiver Warnstreik bevor. Ökonomen rechnen mit heftigen Auswirkungen.

BerlinNach dem Abbruch der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie warnen die Arbeitgeber vor negativen Folgen von Ganz-Tages-Streiks. „Es entstehen Riesenschäden, weil alle Firmen in den langen Lieferketten betroffen sind“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Gesamtmetall, Oliver Zander, am Montag in Berlin. „Deshalb sind 24-Stunden-Streiks verantwortungslos und gefährden Arbeitsplätze.“

Bei der IG Metall laufen ungeachtet der Aussagen der Arbeitgeber die Vorbereitung für die Streiks auf Hochtouren. „Ab Mitte der Woche gehen die Beschäftigten aus rund 70 Betrieben in NRW in den ganztägigen Warnstreik“, kündigte der Chef des mächtigen Landesverbandes, Knut Giesler. Die Namen der Betriebe nannte der Gewerkschafter nicht.

In den vergangenen Wochen hatte es in Nordrhein-Westfalen unter anderem Warnstreiks in Werken von Ford und Daimler oder Miele gegeben. Die IG Metall NRW ist nach eigenen Angaben mit rund 525.000 Mitgliedern der größte Bezirk der Gewerkschaft. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann hatte angekündigt, bundesweit würden die Mitglieder in mehr als 250 großen und kleinen Betrieben zu Tagesstreiks von Mittwoch bis Freitag aufgerufen.

Die Arbeitsniederlegungen seien „völlig unnötig und rechtswidrig, weil der geforderte Teillohnausgleich diskriminierend und rechtswidrig ist“, so Arbeitgebervertreter Zander. Deshalb müsse die IG Metall für Schäden der Streiks aufkommen. Gesamtmetall hatte angekündigt, ab Montag juristische Schritte einzulegen.

Die Arbeitgeber seien aber an einer Lösung des Konfliktes interessiert. „Wir wollen weiterhin einen für beide Seiten tragfähigen Kompromiss“, betonte Zander. „Wichtig ist auch, dass die Unternehmen zukünftig genug Arbeitszeitvolumen haben, um produzieren zu können.“ Laut Ifo-Institut berichten 29 Prozent der Unternehmen davon, dass der Fachkräftemangel ein Produktionshindernis sei.

Im Pilotbezirk Baden-Württemberg war die fünfte Verhandlungsrunde am Samstag abgebrochen worden. Den größten Streit gab es über zwei Bonusurlaubstage für Teilzeitbeschäftigte, die wegen familiärer Verpflichtungen kürzer treten und Schichtarbeiter, die verkürzen wollen.

Aber auch beim Gesamtvolumen kamen die Tarifparteien nicht zusammen: Die Arbeitgeber bezifferten ihr Angebot über eine Laufzeit von 27 Monaten auf 6,8 Prozent mehr Lohn, was aufs Jahr umgerechnet rund drei Prozent wären. Die Gewerkschaft forderte für ein Jahr sechs Prozent.

Ökonomen warnen vor Streikfolgen

Nach Ansicht von Ökonomen könnte der Streik die Firmen heftig treffen. „Die Betriebe sitzen auf einem enormen Auftragsbestand, gleichzeitig ist die Auslastung sehr hoch“, sagte der Deutschland-Chefvolkswirt der Bank UniCredit, Andreas Rees. „Arbeitsausfälle können deshalb nicht so schnell und zügig wettgemacht werden, wie das normalerweise der Fall ist. Dadurch kann das Produktionswachstum zeitweise gedämpft werden.“ Je länger der Arbeitskampf dauere, desto größer werde dieses Problem.

Ähnlich schätzt das Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer ein: „Die Unternehmen sind wegen der guten Konjunktur sehr gut ausgelastet, weshalb sie Produktionsausfälle nur schwer aufholen können.“ Dem Ifo-Institut zufolge liegt die Kapazitätsauslastung in der Autoindustrie bei mehr als 93 Prozent, normal sind etwa 88 Prozent. Krämer sieht noch ein anderes Problem auf viele Firmen zukommen. „Anders als früher haben sie heute kaum noch Vorprodukte auf Lager, sondern hängen von pünktlichen Zulieferungen ab“, erklärte der Ökonom. „Streiks bei einzelnen Zulieferern wirken sich deshalb heute viel stärker auf andere Unternehmen aus.“ Werde die Lieferkette unterbrochen, stünden heute viel schneller die Bänder still.

