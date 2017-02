 Gesetzantrag: Wie Grüne hohe Managerbezüge begrenzen wollen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Managergehälter Nachdem es die SPD zunächst ankündigte, reichen die Grünen nun bereits einen Antrag zur Deckelung ein. (Foto: dpa)

BerlinDie Grünen drücken bei der Begrenzung von Managergehältern, Abfindungen und Boni aufs Tempo. In einem am Mittwoch beim Bundestag eingereichten Antrag fordern sie, die „Mitfinanzierung von überhöhten Gehältern, Abfindungen und Versorgungszusagen durch die Bürgerinnen und Bürger zu begrenzen“. Dazu sollen Abfindungen ab einer Million Euro pro Kopf nicht mehr als Betriebsausgaben steuermindernd absetzbar sein. Das soll auch Übergangsgelder oder Aktienoptionen umfassen. Die Abzugsfähigkeit von Gehältern soll auf 500.000 Euro pro Kopf begrenzt werden und für feste wie variable Gehaltsbestandteile gelten. Versorgungszusagen sollen ebenfalls nicht mehr im bisherigen Umfang absetzbar sein.

Über den Antrag der Grünen wird der Bundestag am Freitag beraten. Obwohl die SPD zum Teil ähnliche Vorschläge macht, wollen die Sozialdemokraten dem Antrag nicht zustimmen. Der Bundestag werde ihn an die Ausschüsse verweisen, sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, Christine Lambrecht, am Mittwoch. Die SPD werde Anfang März einen eigenen Gesetzentwurf vorlegen und dann eine Einigung mit dem Koalitionspartner Union suchen.

Das Thema einer Begrenzung hoher Managergehälter hat in allen Bundestagsparteien Hochkonjunktur. Letzter Auslöser ist eine umstrittene Zwölf-Millionen-Euro-Zahlung für das ehemalige VW-Vorstandsmitglied Christine Hohman-Dennhardt. Auch Kanzlerin Angela Merkel und Unionsfraktionschef Volker Kauder haben sich zu Einschränkung bei der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Managergehältern bekannt.

Die Grünen wollen Managergehälter künftig zudem noch stärker am langfristigen Erfolg der jeweiligen Unternehmen ausrichten. So soll der variable Gehaltsbestandteil – Boni und Tantiemen miterfasst – höchstens ein Viertel des Gesamtgehalts ausmachen. Eine Erfolgsbeteiligung soll ganz grundsätzlich am Langfristerfolg eines Unternehmen festgemacht sein. Das wiederum bedeutet, dass Aktienoptionen erst nach fünf Jahren ausgeübt werden dürften und der Bezugswert nicht unter dem Aktienkurs zum Ausgabezeitpunkt der Optionen liegen dürfe.

Die Vize-Chefin der Grünen-Fraktion, Kerstin Andreae, warf Union und SPD vor, bei diesem Thema hinter ihrem Koalitionsvertrag zurückzubleiben. „Die Allgemeinheit soll die überzogenen Gehälter und Boni nicht auch noch mitbezahlen müssen. Deshalb wollen wir die steuerliche Abzugsfähigkeit deckeln“, begründete sie die Grünen-Initiative.