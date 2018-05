Gesetzliche Altersvorsorge Heil will Renten-Reform vor nächster Bundestagswahl starten

Arbeitsminister Heil will eine Rentenreform noch vor der nächsten Wahl starten. Am Donnerstag traf sich erstmals eine Expertenkommission.

Arbeitsminister Hubertus Heil

BerlinDie Reform der gesetzlichen Rentenversicherung soll nach dem Willen von Arbeitsminister Hubertus Heil noch vor der nächsten Bundestagswahl starten. „Wo immer es möglich ist, will ich meinen Beitrag dazu leisten, dass wir die Weichen noch in dieser Legislaturperiode stellen“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag bei der Vorstellung einer Expertenkommission für das Projekt.

Die Kommission werde im März 2020 ihre Ergebnisse vorstellen. Ihre Arbeit werde einfließen bei der Schaffung eines verlässlichen Generationenvertrags für eine dauerhafte Sicherung der Altersvorsorge ab 2025. Die zehnköpfige Kommission wird geleitet von der ehemaligen Parlamentarischen Staatssekretärin im Arbeitsministerium, Gabriele Lösekrug-Möller, und dem Ex-Vorsitzenden der Arbeitsgruppe „Arbeit und Soziales“ der Unionsfraktion, Karl Schiewerling.

Die Kommission soll einen Querschnitt der Gesellschaft darstellen, ihr gehören unter anderem Alexander Gunkel von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und Annelie Buntenbach vom Deutschen Gewerkschaftsbund.

Die gesetzliche Rentenversicherung werde das starke Fundament der Alterssicherung bleiben, sagte Heil. Es gehe darum, einen Ausgleich zwischen der Alterssicherung und der Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft zu finden. Die besondere Herausforderung liege im Wandel der Gesellschaft, in der der Anteil älterer Menschen immer größer wird.

Ab 2025 würden die geburtenstarken Jahrgänge der sogenannten Babyboomer Stück für Stück in Rente gehen. Zudem lasse sich noch nicht absehen, wie sich die Digitalisierung auf die Arbeitswelt auswirken werde.

