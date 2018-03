 Gespräche gehen weiter: Keine Einigung bei Zuwanderung

Im Streit um das Zuwanderungsgesetz zeichnet sich zwischen Regierungslager und Union weiter keine Annäherung ab. Eine vom Vermittlungsausschuss des Bundestages und Bundesrates eingesetzte Arbeitsgruppe konnte am Freitagabend auch bei einem zweiten Gespräch in Berlin keine Einigung in der zentralen Frage der Einwanderung von Arbeitskräften erzielen.

14.11.2003 - 18:47 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen