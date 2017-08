 Gespräche zur Schadstoffbelastung: Merkel lädt Kommunen ins Kanzleramt ein

Angela Merkel In den vergangenen Tagen hatte sich die Kanzlerin wiederholt gegen Fahrverbote in Städten ausgesprochen. (Foto: dpa)

BerlinBundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will mit den Städten Anfang September über die hohe Schadstoffbelastung durch den Autoverkehr diskutieren. „Für den 4. September habe ich die Kommunen, die am stärksten von den zu hohen Stickstoffwerten betroffen sind, zu einem Gipfel ins Kanzleramt eingeladen“, sagte Merkel der „Welt am Sonntag“ laut Vorabbericht.

Kanzleramtschef Peter Altmaier bezeichnete in Berlin das geplante Treffen mit den Bürgermeistern als „ganz wichtigen Termin“, äußerte sich aber ebenso wenig wie Merkel zu möglichen Beschlüssen. In den vergangenen Tagen hatte sich Merkel wiederholt gegen Fahrverbote in Städten ausgesprochen.

In der „Welt am Sonntag“ bezeichnete sie Verbrennungsmotoren erneut als eine Brückentechnologie: „Ich kann heute keinen Zeitpunkt nennen, bis zu dem diese Brücke noch gebraucht wird, aber bis zur Mitte des Jahrhunderts müssen wir in jedem Fall sehr viel weniger CO2 emittieren als heute.“ Die Diesel-Autos würden gebraucht, um die Vorgaben Deutschlands beim Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxid (CO2) in den nächsten Jahren zu erfüllen. „Wir müssen aber daran arbeiten, den Diesel ärmer an Stickoxid-Emissionen zu machen.“ Sie wolle, dass die deutsche Automobilindustrie den Weg in die Zukunft finde. „Ich bin bereit, diesen Weg staatlich zu flankieren.“