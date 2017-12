Größere Prozesse

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) sagte: „Das Ausmaß an Fremdenfeindlichkeit bleibt beschämend für unser Land. Die Täter müssen konsequent zur Rechenschaft gezogen werden.“

Zu den schwerwiegendsten Anschlägen zählten 2017 Übergriffe in Kremmen in Brandenburg, in Artern in Thüringen und Neuenstein in Baden-Württemberg. In Kremmen warfen die Täter in der Nacht zu Ostersamstag Brandsätze auf ein Heim. Sicherheitspersonal konnte das Feuer vor dem Gebäude löschen. Zwei Verdächtige wurden später gefasst und kamen in Untersuchungshaft. Es geht um versuchten Mord, versuchte schwere Brandstiftung und Verstoß gegen das Waffengesetz.

Es kam auch zu größeren Prozessen. Sie beschäftigten sich fast ausschließlich mit Anschlägen aus früheren Jahren. So gab es Verurteilungen nach den Krawallen von 2015 vor einer Asylunterkunft in Heidenau in Sachsen. Neonazis wurden zum Teil zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Sie hatten vor dem Heim randaliert und Polizisten angegriffen.

In Zwickau wurde ein 32-Jähriger nach einem Brandanschlag von 2016 zu mehr als vier Jahren Haft verurteilt. Die Richter hielten den Mann, der den Reichsbürgern nahe stehen soll, des versuchten 15-fachen Mordes und versuchter schwerer Brandstiftung für schuldig. Der Familienvater soll Brandflaschen in das Asylbewerberheim geworfen haben.

In Köln wurden zwei Männer zu Bewährungsstrafen verurteilt. Sie hatten Anfang 2016 eine Scheibe in einem Flüchtlingsheim eingeschlagen und vergeblich versucht, eine Fackel in den Raum mit drei Frauen und neun Kindern zu werfen.

Wegen extremistischer Umtriebe mit einem Brandanschlag auf ein geplantes Flüchtlingsheim als Höhepunkt wurden in Potsdam zwei Rechtsextremisten zu sieben und acht Jahren Haft verurteilt.

In Bielefeld wurden gleich drei Männer zu je vier Jahren Haft verurteilt, nachdem sie aus Wut auf Ausländer Brandsätze auf ein bewohntes Heim geworfen hatten. Dort brannte die Fassade.