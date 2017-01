„Du bist so dumm, erschießen sollte man dich“

Der SPD-Verteidigungsexperte Rainer Arnold erzählt nun, er sei im vorigen Sommer in der Staufer-Kaserne gewesen und habe das Gefühl gehabt, „dass dort nicht gut und verantwortungsvoll geführt wird“. Den Besuch beim jetzt abgelösten Kommandeur habe er erzwingen müssen. Der Offizier habe „mit massivem Druck und Tricks unterlaufen, dass ich die Personalvertretung unter vier Augen sprechen kann“. Arnold: „Ich bin im Bewusstsein gegangen: Irgendetwas läuft da nicht gut.“

Der Wehrbeauftragte Bartels findet am Wochenende in Interviews harte Worte zu den Gewaltexzessen: Die Dienstaufsicht habe versagt, und „um einen Neuanfang wird man nicht herumkommen“. In Pfullendorf habe es womöglich „noch Restbestände von einem Machoverhalten“ gegeben. Allerdings weist auch Bartels' noch druckfrischer Jahresbericht für den Bundestag im Kapitel 7 („Führung und Soldatenalltag“) diverse aktuelle Beispiele für krasses Fehlverhalten in der Truppe auf.

So ließ beispielsweise ein Leutnant „nach einem Rückmarsch von einer Schießausbildung seinen Zug Liegestütze und Kniebeugen absolvieren. Als zwei der Soldaten vor Erschöpfung zusammenbrachen, und einige Kameradinnen und Kameraden ihnen zu Hilfe eilen wollten, äußerte er wiederholt: „Lasst die liegen, die sind nur ohnmächtig, nicht tot!““ Auch unangemessener Umgangston wird in Bartels' Bericht belegt: In Eingaben hätte Soldaten aus verschiedenen Einheiten Äußerungen von Vorgesetzten wie „Du bist so dumm, erschießen sollte man dich“, „Dreckschwein“, „Schwachköpfe“ oder „Homos“ geschildert.

Schon mehrfach hat es Gewalt-Skandale in der Bundeswehr gegeben, zuletzt die entwürdigenden Aufnahme-Rituale der Gebirgsjäger im oberbayerischen Mittenwald im Februar 2010: Zu einem „Fuxtest“ für Neulinge gehörten das Essen roher Schweineleber und Alkoholkonsum bis zum Erbrechen. 2006 sorgten die Schilderungen obszöner Praktiken in einem Fallschirmjäger-Bataillon im pfälzischen Zweibrücken für Aufsehen. Und 2004 schockierten Misshandlungen in einer Ausbildungskompanie im westfälischen Coesfeld die Öffentlichkeit.

Der wohl schlimmste Fall liegt indes schon über 50 Jahre zurück: 1963 machte der „Schleifer von Nagold“ - wie Pfullendorf eine kleine Stadt in Baden-Württemberg - Schlagzeilen. Rekruten wurden mit brutaler Härte traktiert und menschenunwürdigen Schikanen ausgesetzt - bis zu Liegestützen über einem aufgeklappten Taschenmesser. Einer von ihnen, der 19-jährige Gerd Trimborn, überlebte die Tortur nicht.