 Glauben oder Vorwand?: Getaufte Flüchtlinge fordern Asyl-Entscheider heraus

Außenstelle der Asyl-Behörde Bamf. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf): Defizite bei der Bearbeitung und Entscheidung von Asylanträgen. (Foto: dpa)

BerlinDer Fall sorgte bundesweit für Aufsehen: In einer Flüchtlingsunterkunft ersticht Anfang Juni ein Asylbewerber einen Jungen – offenbar weil er sich von spielenden Kindern gestört fühlt. Der Täter hätte nach Afghanistan abgeschoben werden sollen. Weil er sich dort als konvertierter Christ bedroht sah, durfte er bleiben.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) forderte daraufhin eine genaue Prüfung von zum Christentum konvertierten Asylbewerbern. Es müsse geprüft werden, ob es weitere Fälle gebe, in denen jemand angebe, zum Christentum übergetreten zu sein. Die gibt es. Die Asyl-Entscheider vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) sind damit immer wieder konfrontiert. Und nicht immer entscheiden sie für den Asylbewerber.

Eine Ablehnung oder eine Anerkennung steht am Ende eines Verfahrens, das für die Bamf-Mitarbeiter mitunter eine echte Herausforderung darstellen kann. Denn sie müssen jeden Einzelfall individuell prüfen – und im Rahmen der persönlichen Anhörung des Asylbewerbers erkunden, wie der Asylbewerber seinen Glauben in Deutschland lebt. Daraus leitet die Behörde ab, wie der Antragsteller sich im Falle seiner Rückkehr in sein Heimatland womöglich verhalten wird und ob daraus eine, wie es beim Bamf heißt, „Verfolgungsgefahr“ entstehen kann. Nicht der offiziell vollzogene Glaubenswechsel vom Islam zum Christentum, dokumentiert durch eine pfarramtliche Bescheinigung, gibt demnach den Ausschlag für ein Ja oder Nein der Behörde, sondern die aus der Anhörung gewonnenen Erkenntnisse.

Diese Praxis ist umstritten und führte in der Vergangenheit auch schon dazu, dass bereits abgelehnte Asylbewerber erneut zu einer Anhörung eingeladen wurden. Das geht aus einem Briefwechsel zwischen dem Grünen-Bundestagsabgeordneten Volker Beck und dem Bamf hervor, der dem Handelsblatt vorliegt. Der Leiter „Operativer Bereich, Controlling, Statistik“, Rudolf Knorr, räumt in den Briefen teilweise „Mängel“, „Unzulänglichkeiten“ und „nicht ausreichend geklärte Fragen“ bei der Bearbeitung von Asylverfahren ein.

Die Behörde steht schon länger in der Kritik. In den vergangenen Monaten waren enorme Defizite bei der Bearbeitung und Entscheidung von Asylanträgen ans Licht gekommen. Für Aufregung sorgte zuletzt der Fall des Messerangreifers von Hamburg-Barmbek. Dieser hätte schon 2015 nach Norwegen zurückgeschickt werden können. Das Bamf hatte jedoch die Frist dafür um einen Tag verpasst, wie das Amt dem „Spiegel“ bestätigte.

Kritiker beklagen denn auch eine mangelnde Sorgfalt durch den hohen Zeitdruck. Dadurch steigt auch das Risiko fehlerhafter Bescheide, was wiederum Klagen der Betroffenen nach sich ziehen kann. Im vergangenen Jahr hat das Bamf fast 700.000 Asylentscheidungen getroffen; bis Ende Juni 2017 waren es mehr als 400.000. Damit hat laut der Behörde auch die Zahl der Klagen zugenommen – bei etwa vergleichbaren Klagequoten. Bei ablehnenden Bescheiden liegt die Klagequote in diesem Jahr bisher bei 47,3 Prozent (2016: 43,2 Prozent).

Durch die Interventionen Becks wurden manche der abgeschlossenen Verfahren, in denen es um Glaubensübertritte ging, vom Bamf neu aufgerollt. Auslöser sind acht Bescheide, mit denen die Behörde die Asylanträge von christlichen Iranern und Afghanen ablehnte. Die Ablehnungsbescheide, die dem Handelsblatt vorliegen, ergingen zwischen August 2016 und Mai 2017.

Beck kritisiert die Asylpraxis scharf: „Im Umgang mit Asylsuchenden, die zum Christentum konvertiert sind, schlampt das Bamf ohne Ende“, sagte er dem Handelsblatt. Seit Monaten würden „offensichtlich rechtswidrige Entscheidungen“ getroffen. Damit drohe den Betroffenen die Abschiebung in Verfolgerstaaten, in denen Glaubenswechsel mit langer Haft oder dem Tod bestraft würden. Kritisch sieht Beck in diesem Zusammenhang, dass die Asyl-Behörde pfarramtliche Bescheinigungen offenbar „ignoriert“ und sie das Engagement von Asylbewerbern in Kirchengemeinden „kleinreden“ würde.