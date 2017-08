Rückendeckung vom Bundesinnenministerium

Die Passage gibt tatsächlich exakt den Wortlaut aus dem damaligen Urteil wieder. Laut Knorr ist gegen den Bescheid eine Klage vor dem Verwaltungsgericht Ansbach anhängig, dessen Entscheidung abzuwarten sei. Auch in einem anderen Fall, in dem die nochmalige Überprüfung laut Bamf „keine Notwendigkeit für eine weitere Anhörung“ ergeben habe, ist eine Klage in Ansbach anhängig. „Zwar weist der Bescheid (…) Unzulänglichkeiten auf“, schreibt der Bamf-Beamte an Beck, „im Ergebnis kann die Entscheidung aber bestehen bleiben.“

Rückendeckung für das Bamf kommt vom Bundesinnenministerium. „Allein der Glaubensübertritt führt in der Regel nicht zu einer begründeten Verfolgungsfurcht“, schreibt Innenstaatssekretär Günter Krings (CDU) Beck in einem Brief, der dem Handelsblatt vorliegt.

Beck hatte Krings zuvor in einem Schreiben über die Fälle informiert, in denen das Bamf Asylanträge von Konvertiten abgelehnt hat, obwohl bekannt gewesen sei, wie der Abgeordnete ausführt, „dass sich die Betroffenen nach ihrer Ankunft in Deutschland taufen lassen haben und in einer Gemeinde engagieren“. Dabei, so Beck, würden die Schutzsuchenden aus Staaten stammen, „in denen die Konversion vom Islam zu einer anderen Religion mit teilweise langjährigen Freiheitsstrafen oder gar der Todesstrafe bestraft“ werde.

Laut Krings kommt es bei der Überprüfung der Asylanträge aber insbesondere auf die „Ernsthaftigkeit der Ausübung der neuen Religion“ an. Aufgabe der Kirche sei es, dies vor einer Taufe zu prüfen. Das Bamf hingegen müsse eine Prognose treffen, „ob der Antragsteller seinen neu angenommenen Glauben in einer Verfolgung auslösenden Art und Weise leben wird“. Dabei sei der Asyl-Entscheider „nicht an die Beurteilung der Kirche gebunden, der Taufe des betroffenen Asylbewerbers liege eine ernsthafte und nachhaltige Glaubensentscheidung zugrunde“. Dies sei auch in einem Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts von August 2015 „ausdrücklich festgehalten“, so Krings.

Das ist auch den Kirchen in Deutschland durchaus bewusst. Die katholische Kirche betont aber auch, dass man nicht leichtfertig mit Taufen umgehe. Der Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz, Matthias Kopp, trat damit der Kritik entgegen, die angesichts des Falls des afghanischen Asylbewerbers laut wurde, der einen fünfjährigen Jungen in einer Flüchtlingsunterkunft getötet hatte. Kopp betonte seinerzeit Anfang Juni, dass es zunächst einen „monatelangen Prozess der Vorbereitung und der Prüfung“ bedürfe, bevor jemand getauft und in die Kirche aufgenommen werde.

Auch Kopp wies darauf hin, dass die Taufe allein in Deutschland in der Regel noch keinen Asylanspruch begründe. Der Leiter des Bischöflichen Seelsorgeamts des Bistums Augsburg, Bertram Meier, relativierte die Feststellung indes und betonte: „Christ wird man nicht im Galopp, es ist ein langer Weg, der Geduld braucht.“ Die Bewerber stünden in engem Kontakt mit Seelsorgern, die sie in den Glauben einführten. Die Seelsorger könnten sich so einen Eindruck von der Ernsthaftigkeit verschaffen. Im Übrigen, so Meier sei ihm kein einziger Fall bekannt, in dem die Taufe als Vorwand genutzt worden sei, um nicht abgeschoben zu werden.

Der Grünen-Politiker Beck bezweifelt indes, dass sich in Zukunft an der umstrittenen Asylpraxis etwas Grundlegendes ändert. Dass die „Qualitätssicherung“ beim Bamf in manchen Fällen zu der Erkenntnis führte, dass „Entscheidungen oftmals nicht den rechtlichen Anforderungen genügen“, begrüßt Beck zwar. Aber eigentlich „dürfte es gar nicht erst zu solchen Entscheidungen kommen“, fügte er hinzu.