Warnung vor „Generalverdacht“ gegen Iraner

Die Briefe Becks zeigten beim Bamf Wirkung. Man nehme seine Hinweise „sehr ernst“. Wenn Fehler passiert seien, würden auch die Beschäftigten des Bundesamtes entsprechend informiert, schreibt der Controlling-Chef Knorr an den Grünen-Politiker. Wo sich konkret Handlungsbedarf ergeben hat, geht aus dem Briefwechsel hervor.

In einem Schreiben Knorrs an den Grünen-Politiker heißt es etwa, dass man nach der Überprüfung eines von Beck beispielhaft genannten Asylverfahrens zu dem Ergebnis gekommen sei, „dass die Frage des kirchlichen Engagements vor der Erstellung des Bescheids nicht ausreichend geklärt wurde“. Es habe zum Zeitpunkt der Entscheidung auch keine pfarramtliche Bescheinigung zum kirchlichen Engagement der betreffenden Person vorgelegen. Gleichwohl sei eine erneute Anhörung angesetzt worden.

In weiteren von Beck bemängelten Asylbescheiden, in denen es jeweils auch um iranische Staatsangehörige geht, hat das Bamf ebenfalls zu erneuten Anhörungen geladen. In einem Fall begründet dies das Bamf damit, dass bei der Bearbeitung des Asylverfahrens insbesondere die Frage, wie der christliche Glaube in Deutschland gelebt werde, in der ersten Anhörung und damit auch im Bescheid „nicht ausreichend geklärt“ worden sei. Die offenen Fragen würden daher in einer weiteren Anhörung geklärt.

Das Bamf hat, nachdem Beck sich einschaltete, die Bearbeitung eines weiteren Asylverfahrens ebenfalls „einer erneuten Qualitätssicherung“ unterzogen, wie es in einem Schreiben der Behörde an den Abgeordneten heißt. Mit dem Ergebnis, „dass die Fluchtgründe in der ersten Anhörung nicht ausreichend ermittelt wurden“. Auch hier hat das Bamf zu einer erneuten Anhörung geladen.

Beck beschreibt in dem Briefwechsel mit dem Bamf detailliert Fälle, die exemplarisch zeigen, vor welchen Problemen die Behörde steht, wenn sie mit Glaubenswechseln konfrontiert wird. Etwa, wenn das Bamf Asylanträge mit der Begründung ablehnt, dass es „geradezu unmöglich“ sei, „für einen geborenen und im islamischen Glauben erzogenen Muslim in so kurzer Zeit von nur wenigen Monaten glaubhaft einen Glaubenswechsel zum Christentum zu vollziehen, der auf einer tiefen und persönlichen Glaubensüberzeugung beruht“. Beck bemängelt, dass die Behörde hier eine Bewertung treffe, „die zahlreiche Beispiele für einen solchen Glaubenswechsel außer Acht lässt“.

In einem anderen Fall kritisiert der Grünen-Politiker den Einwand der Behörde, dass „nicht bereits die einmal wöchentliche Teilnahme des Antragstellers am Sonntagsgottesdienst der christlichen Gemeinde auf eine entsprechende religiöse Überzeugung schließen“ lasse. In einem weiteren Fall sei dem regelmäßigen Gottesdienstbesuch ebenfalls „keine Bedeutung zugemessen“ worden – trotz pfarramtlicher Bescheinigungen. Es erschließe sich daher nicht, wie Beck schreibt, „aufgrund welcher Erwägungen sich Ihre Behörde in der Lage sieht, die innere Glaubensüberzeugung einer Person, deren Anhörung nicht einmal zwei Stunden gedauert hat, besser und anders zu beurteilen als ihr Gemeindepfarrer“.

Als „besonders problematisch“ bezeichnet Beck einen Fall, in dem „ohne Beleg“ ausgeführt werde, dass es im Iran auch Konvertiten gebe, „die unbehelligt eine der anerkannten Religionen ausüben“. Selbst wenn eine solche Einschätzung auf manche Personen zutreffen sollte, so Beck, dürfe „nicht darauf geschlossen werden, dass die Furcht vor Verfolgung anderer Zugehöriger derselben Gruppe nicht begründet ist“. Diejenigen, deren Konversion bekannt sei, „leben unter dem Damoklesschwert“, dass sie jederzeit bestraft und verurteilt werden können, gibt der Grünen-Politiker zu bedenken.

Beck wirft der Behörde zudem vor, aus der Staatsangehörigkeit von Asylsuchenden auf „wahrheitswidrige Angaben in Täuschungsabsicht“ zu schließen. Er bezieht sich dabei auf einen Bescheid, in dem der Asylantrag eines Iraners abgelehnt wird. Ohne Belege anzuführen, behauptet das Bamf darin, dass Deutschland für iranische Staatsangehörige als „Feindesland“ gelte und es deshalb durchaus „erlaubt“ sei, „durch Täuschungshandlungen den Feind zu überlisten“.

Beck hält das für eine „Unterstellung“ des Bamf, die einem „Generalverdacht“ gegen alle in Deutschland lebenden Iraner gleichkomme und damit möglicherweise die „Tatbestandsvoraussetzungen der Volksverhetzung“ erfülle. „Jedenfalls ist es nicht zulässig, aus der Staatsangehörigkeit von Asylsuchenden darauf zu schließen, dass sie wahrheitswidrige Angaben in Täuschungsabsicht machen“, so Beck.

Das Bamf räumt daraufhin in einem Antwortschreiben an Beck ein, dass die Bearbeitung dieses Asylverfahrens „hinsichtlich der Würdigung des Einzelfalls Mängel“ aufweise. Insgesamt entspreche sie aber den Vorgaben entspreche. Einzelne kritikwürdige pauschale Aussagen in dem Bescheid rechtfertigten jedoch nicht eine erneute Anhörung. Bamf-Experte Knorr weist zudem darauf hin, dass sich die Passage in dem Bescheid, in dem Deutschland als „Feindesland“ iranischer Staatsangehöriger bezeichnet wird, auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts Ansbach vom November 2014 beziehe.