BerlinFür viele war es ein historischer Schritt, als 2015 die Frauenquote Gesetz wurde. Zwei Jahre später zeigt sich: In den Führungsgremien, in denen die gesetzliche Vorgabe gilt, nämlich den Aufsichtsräten, ist der Frauenanteil tatsächlich gestiegen – und zwar auf 30 Prozent. „Die Quote greift“, sagt Elke Holst, Forschungsdirektorin für Gender Studies am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Doch nicht an allen entscheidenden Stellen.

Denn das „Managerinnen-Barometer“ des DIW, das am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde, zeigt auch: In Unternehmensvorständen hat sich praktisch nichts bewegt. Bei Banken und Versicherungen haben Frauen praktisch keine Chance, in die Vorstände aufzusteigen. Das ruft die Politik auf den Plan. Familienministerin Katarina Barley (SPD) reagierte ungehalten auf den neuerlichen Befund des DIW und brachte eine Frauenquote für Unternehmensvorstände ins Spiel. Die Wirtschaft weist den Vorstoß scharf zurück.

Gesetzliche Quoten für Vorstände privater Unternehmen seien „nicht hilfreich“, sagte Iris Plöger, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), dem Handelsblatt. „Eine Quote für Vorstände wäre verfassungswidrig, sie stellt einen massiven Eingriff in die unternehmerische Freiheit dar.“ Zumal, wie Plöger betonte, über 80 Prozent der Vorstände börsennotierter Unternehmen aus ein bis drei Personen bestünden. „Die Regulierung solcher Kleinstgremien ist unverhältnismäßig.“

Andererseits unterstrich Plöger das große Interesse der Industrie, deutlich mehr weibliche Fach- und Führungskräfte zu gewinnen und zu fördern. „Die Unternehmen haben erkannt, dass sich vor allem durch Vielfalt innerhalb aller Teams optimale Ergebnisse erzielen lassen“, sagte sie.

Der Bundesverband deutscher Banken (BdB) sieht in der Debatte die Geldhäuser am Zug. „Klar ist: Die Finanzwirtschaft ist gefordert, ihre Bestrebungen zu Steigerung des Frauenanteils im Vorstand weiter zu forcieren“, sagte BdB-Sprecher Thomas Schlüter dem Handelsblatt. Er sagte allerdings auch: „Nicht übersehen werden sollte, dass der Anteil von Frauen in Führungspositionen im privaten Bankgewerbe kontinuierlich gestiegen ist.“

Schlüter wies auf eine Studie des Arbeitgeberverbands des privaten Bankgewerbes hin. Danach habe der Anteil von Frauen im außertariflichen Bereich 2005 noch bei knapp 25 Prozent gelegen, bis 2016 sei dieser dann auf 32,5 gestiegen. „Dies ist eine wesentliche Voraussetzung, um den Kreis von künftigen potenziellen Kandidatinnen für den Vorstand wie auch für den Aufsichtsrat zu erweitern, die die speziellen gesetzlichen Anforderungen an Organmitglieder von Banken erfüllen“, so Schlüter. Einer gesetzlichen Quote bedürfe es daher nicht.

Für Barley ist indes ein Frauenanteil von unter zehn Prozent – Realität etwa in den Vorständen der großen deutschen Banken – nicht hinnehmbar. Daraus zieht sie die klare Konsequenz: Wo selbstgesetzte Zielgrößen nicht wirkten, seien klare Regelungen notwendig. „Ansonsten wird sich in von Männern dominierten Führungsetagen nichts ändern“, sagte die Familienministerin dem Handelsblatt. Die deutsche Wirtschaft könne es sich nicht leisten, die Potenziale hochqualifizierter Frauen nicht zu nutzen.

In ihrem Wahlprogramm hatte die SPD eine feste Quote von 50 Prozent für Führungsgremien anvisiert. Offen ist jedoch, wie Barley ihre Pläne realisieren will. Eine Regierungsbeteiligung der SPD ist trotz der laufenden Sondierungsgespräche noch nicht sicher. Gleichwohl wird jetzt schon rege über Barleys Vorstoß debattiert. Grüne und Frauenverbände signalisierten bereits Unterstützung für eine Gesetzesverschärfung. Die FDP und der CDU-Wirtschaftsrat reagierten ablehnend.

„Geht die Große Koalition diesen Weg von mehr Quoten und bürokratischen Vorschriften, engen wir die qualitative Personalauswahl nur noch weiter ein“, sagte der Generalsekretär des Wirtschaftsrats, Wolfgang Steiger, dem Handelsblatt. „Deutschlands Wirtschaft kam bisher auch hervorragend ohne Quoten aus.“

Die DIW-Forscherin Holst hat zusammen mit Katharina Wrohlich die Entwicklung des Frauenanteils in 500 deutschen Unternehmen analysiert. In den gut 100 Unternehmen, die hierzulande seit 2016 an die Quote gebunden sind, ist demnach der Frauenanteil bis Ende 2017 auf gut 30 Prozent angestiegen – fast drei Prozentpunkte mehr als noch im Vorjahr.

Die Quotenpflicht besteht derzeit für über 100 Unternehmen. Das heißt: Sie müssen neue Aufsichtsratsposten so lange mit Frauen besetzen, bis 30 Prozent des Kontrollgremiums weiblich sind. Das gilt allerdings nur für börsennotierte, mitbestimmungspflichtige Konzerne. Wird bei einer Neubesetzung die Quote nicht eingehalten und für einen freiwerdenden Posten keine Frau gefunden, sollen Stühle unbesetzt bleiben. Für die wichtigeren Vorstandsposten gibt es keine Quote, sondern nur „freiwillige Zielgrößen“.