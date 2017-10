 Google und Facebook: Kampf gegen die Macht der Algorithmen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Digitalisierung. Der Ruf nach schärfere Regeln für die Netzwirtschaft wird lauter.

BerlinWas tun gegen die Macht der Algorithmen? Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) brachte erst vor kurzem scharfe rechtliche Vorgaben ins Spiel. „Ich glaube, wir brauchen ein digitales AGG, ein Antidiskriminierungsgesetz für Algorithmen – gegen digitale Diskriminierung und für vorurteilsfreies Programmieren“, sagte Maas im Sommer bei einer Konferenz in Berlin.

Hinter dem Vorstoß steht die Sorge, dass die unzähligen Daten, die inzwischen im Umlauf sind und teilweise für geschäftliche Zwecke genutzt werden, zu einem Bumerang für die Menschen werden können. Wenn etwa soziale oder wirtschaftliche Scoring-Verfahren eingesetzt würden, könne daraus eine „gefährlichen Gleichung“ werden, nach der positive Daten Vorteile und Teilhabe und negative Daten, Nachteile und Ausgrenzung bedeuteten. „Schon heute“, so Maas damals, „beeinflussen Algorithmen viele Entscheidungen – sowohl im Geschäftsleben als auch politisch und sozial.“

Eine Regulierung der Algorithmen würde insbesondere auch Internetkonzerne wie Facebook und Google betreffen. Den Suchmaschinenkonzern hatte Maas schon vor fast drei Jahren aufgefordert, seinen Suchalgorithmus „transparent“ zu machen. „Am Ende geht es darum, wie transparent die Algorithmen sind, die Google benutzt, um seine Suchergebnisse zu sortieren“, sagte der SPD-Politiker seinerzeit der „Financial Times“. „Wenn eine Suchmaschine einen solchen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung hat, dann ist dies eine Angelegenheit, mit der wir uns befassen müssen.“

Das sieht nicht nur Maas so. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages sieht inzwischen auch Bedarf für eine schärfere Kontrolle der von den Internetunternehmen verwendeten Algorithmen. Zu diesem Ergebnis kommt ein Gutachten der Parlamentsjuristen, das dem Handelsblatt vorliegt. Die Expertise hatte die Grünen-Bundestagsabgeordnete Renate Künast in Auftrag gegeben.

Die Verwendung eines Algorithmus durch Dienste-Anbieter ist gar nicht das Problem, sondern dessen inhaltliche Ausgestaltung. Von Belang ist etwa, welche Faktoren das Ergebnis einer Suchanfrage bei Google beeinflussen. Oder auch die Frage, wie sich Falschmeldungen, Hasskommentare oder „Filterblasen“auf demokratische Entscheidungen auswirken? Und ob der Nutzer einen Anspruch darauf hat zu erfahren, nach welchen Kriterien seine personalisierten „Newsfeed“ und Werbeanzeigen ausgewählt werden. Die zentrale Frage dabei ist allerdings, ob seitens der Dienste-Anbieter ein Recht zur Geheimhaltung der Algorithmen-Codes besteht.

Das die Politik sich dem Thema annimmt, liegt für die Parlamentsjuristen auf der Hand. „Dies lässt sich mit der herausragenden Relevanz derartiger Plattformen begründen“, heißt es in der Expertise. Suchmaschinen stellten für den Internetnutzer die zentralen Zugangs-Vermittler von Web-Inhalten dar, während der Newsfeed sozialer Netzwerke für viele Nutzer eine der wichtigsten Quellen zur kulturellen und politischen Meinungsbildung sei. „Das Beeinflussungs- und Missbrauchspotential ist bei den dort verwendeten Algorithmen dementsprechend am größten, woraus sich auch das große Transparenzsinteresse der Internetnutzer in diesem Bereich ergibt.“

Nach derzeitiger Rechtslage stünden die Nutzer solcher Plattformen zwar „nicht schutzlos“ da, schreiben die Experten in ihrem Gutachten unter Hinweis auf das Telemediengesetz sowie das Wettbewerbsrecht. Beides könne „in gewissen Konstellationen auf algorithmen-gesteuerten Plattformen Anwendung“ finden. „Dennoch besteht Bedarf an weiterführenden Regelungen im Bereich der Algorithmenkontrolle“, betonen die Juristen. Insbesondere dann, wie es in dem Gutachten weiter heißt, „wenn wettbewerbliche Marktmechanismen nicht zu einem angemessenen Angebot von Diensten mit hinreichend transparenten Selektionskriterien führen“. Bei den gegebenen Markverhältnissen sei das derzeit offenbar der Fall.