Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Künast fordert klare Regeln gegen Diskriminierungseffekte

Die europarechtlichen Möglichkeiten für eine Regulierung halten die Experten für nicht weitgehend genug. Die im nächsten Jahr in Kraft tretende EU-Datenschutzgrundverordnung habe zwar „grundsätzlich das Potential, für mehr Transparenz im Umgang mit Algorithmen im Internet zu sorgen“, schreiben sie. Allerdings habe das Gutachten gezeigt, „dass bei der Erreichung des Ziels, das Wissens- und Machtungleichgewicht zwischen Nutzer und Dienste-Anbieter aufzulösen und gleichzeitig mehr Transparenz und Nutzerautonomie zu schaffen, algorithmen-spezifische Gesetzgebung ebenfalls ein gangbarer Weg sein kann“.

Angesichts des Befunds fordert Künast Konsequenzen. "Gegen Diskriminierungseffekte braucht es klare Regeln. Online-Plattformen sollten die ergebnisrelevanten Kriterien und ihre Gewichtung offenlegen", sagte die Vorsitzende des Rechtsausschusses im Bundestag dem Handelsblatt. Künast erinnerte daran, dass die europäische Datenschutzgrundverordnung ab Mai 2018 vorschreibt, dass Verbraucher nicht alleinigen automatisierten Entscheidungen unterliegen dürften. "Eine neue Bundesregierung darf hier unseren Schutz bei der Umsetzung in das nationale Recht nicht schwächen", betonte sie.

Zu einem Mindestmaß an Transparenz zählt für die Verfasser des Gutachtens etwa, dass sich die Online-Plattformen auf eine "eindeutige Trennung" von eigenen und gesponserten Ergebnissen zu verpflichten. Auch Künast hält es für notwendig, dass Werbung immer als solche zu erkennen sein müsse. Allerdings nicht nur im Fall für algorithmengesteuerter Ergebnisse. Künast geht hier noch weiter und fordert dieselbe Transverpflichtung auch für Social Bots. Das sind Programme, die automatisch Einträge produzieren, dabei aber so tun, als wären sie echte Menschen.

Größte Versäumnisse beim Verbraucherschutz Energiewende: Umsetzung zweifelhaft Durch die EEG-Umlage steigen die Kosten für den deutschen Durchschnittshaushalt um bis zu sieben Euro im Jahr. Damit zahlen die Verbraucher weiterhin einen großen Teil der Rechnung für die Energiewende. Die Große Koalition hat ihr Versprechen nicht eingehalten, nur energie- und handelsintensiven Unternehmen Vergünstigungen bei der EEG-Umlage zu gewähren. Quelle: Bilanz der Legislaturperiode 2013-2017 des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV)

VW-Skandal: Politik und VW machen keine gute Figur Mangelhafte Informationen, eine schleppende Rückrufaktion sowie bislang keine Entschädigung für betroffene Verbraucher – das schadet nicht nur dem Verbraucher, sondern auch der Umwelt und Gesundheit. Denn die meisten Autos sind weiterhin mit erhöhten Abgaswerten unterwegs.

GKV-Beitragsreform ungerecht für Verbraucher Die Einfrierung des Arbeitgeberanteils auf 7,3 Prozent bedeutet für Verbraucher, dass sie weitere Kostensteigerungen alleine tragen müssen.

Nur Empfehlungen der Lebensmittelbuchkommission verbessert Von den Vorschlägen der Großen Koalition im Bereich Lebensmittel wurde viel zu wenig umgesetzt. Sie hatte Verbesserungen der Lebensmittelüberwachung, eine Änderung des Lebens- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) und die verpflichtende Kennzeichnung von Herkunft und Produktionsort versprochen.

Musterfeststellungsklage: noch kein Gesetz Es gibt immer noch kein Gesetz zur Musterfeststellungsklage. Das ist ärgerlich für Verbraucher, die aufgrund des Aufwands von eigenen Klagen gegen Unternehmen absehen und damit auf ihrem Schaden sitzen bleiben. Angesichts des Diesel-Skandals hätte die Politik hier ein Zeichen setzen können.

Künast hält es überdies für erforderlich, dass Verbraucher "unkompliziert" zwischen Anbietern und Plattformen wechseln und kommunizieren können. "Ich unterstütze die Empfehlung der Gutachter einer Verpflichtung großer Internet-Anbieter zu Interoperabilität und Portabilität, damit Nutzer einfach zwischen Diensten wechseln können", sagte die Grünen-Politikerin. "Netzwerkeffekte und Meinungsmonopole müssen wir verhindern, echte Wahlfreiheit schaffen."

Die Nutzer von Online-Angeboten sollten aus Sicht Künasts zudem für den Umgang mit Internetangeboten besser sensibilisiert werden. "Techniken der Digitalisierung – vom Programmieren bis zum kritischen Umgang mit digitalen Geräten und Prozessen – gehören in den Stundenplan der Schule", sagte sie. Künast regte an, dass sich der neue Bundestag in einer Enquete-Kommission "gründlich" mit den Themen rund um die Digitalisierung und die Macht der Algorithmen auseinandersetzen solle.