Maas fordert Antidiskriminierungsgesetz für Algorithmen

Justizminister Maas bekräftigte indes seine Forderung nach einem Antidiskriminierungsgesetz für Algorithmen. „Technischer Fortschritt darf nicht zu gesellschaftlichem Rückschritt führen, und deshalb brauchen wir einen rechtlichen Ordnungsrahmen, der viel Raum für Innovationen bietet, aber den Einsatz von diskriminierenden Algorithmen verhindert“, sagte Maas dem Handelsblatt. Nötig sei zudem ein Transparenzgebot für Algorithmen. „Nutzerinnen und Nutzer müssen verlässlich einschätzen können, ob das Netz versucht, sie zu beeinflussen, und sie müssen selbstbestimmt entscheiden können, welche Filter und Personalisierungen sie in der digitalen Welt akzeptieren wollen und welche nicht.“

Auch der SPD-Netzpolitiker Lars Klingbeil betonte, kein Mensch dürfe zum Objekt eines Algorithmus werden. „Deswegen brauchen wir verpflichtende Vorgaben zur Transparenz, wie Plattformen Inhalte selektieren und gewichten“, sagte der Bundestagsabgeordnete dem Handelsblatt.

Die Datenschutz-Grundverordnung schreibe zwar grundsätzlich das Recht fest, dass man keiner Entscheidung unterworfen werde, die auf automatisierten Entscheidungen wie etwa Algorithmen beruhen. Auch die Betroffenenrechte seien gestärkt worden. Aber, so Klingbeil: „Angesichts der Dominanz und Marktmacht von Google, Facebook und Co. sowie angesichts ihres Einflusses auf öffentliche Meinungsbildung brauchen wir über das Wettbewerbs- und Datenschutzrecht hinausgehende Verpflichtungen zur Transparenz.“ Gütesiegel, wie etwa ein Algorithmen-TÜV, könnten hierbei eine wichtige Ergänzung sein.

Die Union lehnt eine derartige Regulierung ab. „Ich bin kein großer Freund davon, eine Art Algorithmen-TÜV einzuführen“, sagte der CDU-Digitalexperte Thomas Jarzombek dem Handelsblatt. „Der Abgasskandal zeigt, dass es kaum möglich ist, selbst bei relativ einfachen Systemen die Algorithmen ernsthaft zu kontrollieren“. Jarzombek riet zu einer sachlichen Debatte. Dazu müsse zunächst die Erwartung an Algorithmen definiert werden. „Was will man also: Die Filterblase infiltrieren, Gewünschtes nach vorne ranken?“, fragte er CDU-Politiker. Und wer solle soll das am Ende entscheiden, und wie gehe das mit der Staatsferne von Medien zusammen? „Wer also den Wunsch hat“, so Jarzombek, „in Algorithmen einzugreifen, muss zuerst seine Ziele klar benennen. Darüber sollte es dann als erstes eine Diskussion geben.“

Neu ist die Idee einer staatlichen Überprüfung einer Internetdienstleistung in Form eines Algorithmen-TÜVs ohnehin nicht. Bei Partnerbörsen im Internet werden derartige Prüfsiegel bereits seit 2005 vergeben, geben die Bundestagsjuristen zu bedenken. Das Ergebnis sei mehr Vertrauen der Nutzer in die Dienste des Plattformbetreibers. „Anhand eines auf Testergebnissen beruhenden Gütesiegels könnten sich zum einen die Nutzer besser orientieren, zum anderen würde lauter am Markt agierenden Unternehmen die Möglichkeit gegeben, sich besser zu profilieren und von unseriösen Konkurrenten abgrenzen zu können“, urteilen die Experten.

In der neuen Legislaturperiode könnte das Algorithmen-Thema wieder auf die Tagesordnung kommen. Zumal sich auch schon Kanzlerin Angela Merkel (CDU) offen dafür gezeigt hat, Algorithmen kritisch in den Blick zu nehmen. „Ich persönlich bin auch der Meinung, dass Algorithmen transparenter sein müssen, sodass interessierten Bürgern auch bewusst ist, was eigentlich mit ihrem Medienverhalten und dem anderer passiert“, hatte Merkel im vergangenen Jahr auf den Medientagen in München gesagt.