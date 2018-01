 Gremien gewählt: CDU und CSU stellen Bundestagfraktion neu auf

Die Bundestagsfraktion der Union hat in Berlin ihre Gremien neu gewählt. Wechsel gibt es vor allem bei den Posten der Vizevorsitzenden. Auch an der Fraktionsspitze gibt es Veränderung.

Die Unionsfraktion hat sich neu aufgestellt. (Foto: dpa) Sitzung im Bundestag

BerlinCDU und CSU haben das Führungsgremium der Unions-Bundestagsfraktion neu gewählt. Auf CDU-Seite sind die Abgeordneten Katja Leikert (Fachbereich Europa/84,2 Prozent), Christian Hirte (Wirtschaft und Energie, Mittelstand, Tourismus/89,4 Prozent) und Johann Wadephul (Außen- und Verteidigungspolitik/95,7 Prozent) neu ins Amt der Vizevorsitzenden der Fraktion gewählt worden, wie die Fraktion mitteilte. Die CSU schickt den Abgeordneten Ulrich Lange mit Zuständigkeit für Verkehr und Bau neu in die Fraktionsspitze. Der CDU-Abgeordnete Patrick Schnieder wurde neu zu einem der Parlamentarischen Geschäftsführer gewählt.

Ralph Brinkhaus (Haushalt, Finanzen, Kommunalpolitik) wurde mit 99,5 Prozent bestätigt. Auf CDU-Seite bleiben zudem die Abgeordneten Gitta Connemann, Stephan Harbarth, Nadine Schön, Arnold Vaatz und Sabine Weiss stellvertretende Fraktionschefs. Für die CSU wurde Georg Nüßlein als Fraktionsvize für Umwelt und Gesundheit bestätigt.

CDU und CSU wählten auch die Vorsitzenden der von der Union geleiteten Fachausschüsse des Bundestags. Auf CDU-Seite leitet den Auswärtigen Ausschusses weiterhin Norbert Röttgen, den für Angelegenheiten der EU weiter Günther Krichbaum. Vorsitzender des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft bleibt Alois Gerig. Patrick Sensburg wurde als Chef des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsführung gewählt, Erwin Rüddel als Vorsitzender des Gesundheitsausschusses, Heike Brehmer als Vorsitzende des Petitionsausschusses.

Den Innenausschuss soll die CSU-Fachpolitikerin Andrea Lindholz leiten, wie die CSU-Landesgruppe nach Teilnehmerangaben in einer Sitzung am Montag in Berlin beschloss. Neuer Vorsitzender des Entwicklungshilfe-Ausschusses im Bundestag soll der frühere Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) werden.