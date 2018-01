AfD Würde die SPD in eine GroKo eintreten, wäre die AfD die stärkste Oppositionspartei im Bundestag und hätte eine größere Bühne. (Foto: dpa)

BerlinIn der Debatte um einer Neuauflage der Großen Koalition bahnt sich ein neuer Streit in der SPD an. Das Problem der Sozialdemokraten: Würden sie in eine GroKo eintreten, wäre die AfD die stärkste Oppositionspartei im Bundestag und hätte eine größere Bühne. Sie dürfte den Vorsitz im bedeutenden Haushaltsausschuss stellen – und würde zudem als erste auf Regierungserklärungen der Kanzlerin antworten. SPD-Vize Olaf Scholz brachte das Dilemma für seine Partei kürzlich auf den Punkt: AfD-Fraktionschef Alexander Gauland als Oppositionsführer „mag sich niemand so recht vorstellen“.

Aber sollte die SPD deshalb die Finger von einem Regierungsbündnis mit der Union lassen? Die Frage ist bei den Sozialdemokraten umstritten. Klar scheint: Maßgebliche Vertreter der SPD-Linken wollen um jeden Preis verhindern, was AfD-Chef Jörg Meuthen unlängst als „notwendiges alternatives Politikangebot zu dem Weiter-so-Gewurschtel der ehemaligen Großkoalitionäre“ beschrieb.

„Verantwortung zu tragen, bedeutet auch, Rechtsradikalen und Neofaschisten nicht die Oppositionsführerschaft im Deutschen Bundestag zu überlassen“, heißt es in einem Beschluss der SPD-Jugendorganisation vom Dezember. Das sei vielmehr sogar eine historische Verantwortung, deren Teil die staatspolitische Verantwortung sei, betonten die Jusos. Das sieht auch Frank Schwabe so, Sprecher der „Denkfabrik“, einem Zirkel junger, linker Sozialdemokraten in der SPD-Bundestagsfraktion. Er sagte dem Handelsblatt: „Die SPD sollte sich immer der staatspolitischen Verantwortung stellen. Das kann aber eben auch die Rolle der Oppositionsführung sein.“

Diese Rolle wollten die Genossen ohnehin einnehmen. Zumindest hatte SPD-Chef Schulz eine weitere Große Koalition – die dritte seit 2005 unter Führung Angela Merkels – nach der demütigenden Niederlage bei der Bundestagwahl (20,5 Prozentpunkte) schon kategorisch ausgeschlossen. Die Sozialdemokraten wollten sich eigentlich lieber außerhalb der Regierung erneuern und hätten damit im Bundestag der starken AfD die Oppositionsführer-Rolle abgenommen.

Aber es kam anders. Als die Jamaika-Verhandlungen gescheitert waren und sich dann Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einschaltete, vollzog Schulz eine 180-Grad-Wende. Er ließ sein No-GroKo-Versprechen fallen, plötzlich sprachen wieder alle über eine Koalition mit der Union. Dass die AfD davon profitieren könnte, ist nicht für jeden Sozialdemokraten ein Problem. Der Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD, Johannes Kahrs, sieht die Lage nicht so ernst wie die Jusos. „Oppositionsführerschaft gibt es bei vier Oppositionsparteien real nicht“, sagte der Bundestagsabgeordnete dem Handelsblatt.

Elke Ferner, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium, hält eine Fokussierung auf die AfD in der Koalitionsfrage ohnehin für unerheblich. „Die Frage, ob es wieder eine GroKo gibt, hängt davon ab, wie viele unserer Forderungen wir umsetzen können, und nicht davon, wer stärkste Oppositionspartei ist“, sagte die SPD-Bundestagsabgeordnete dem Handelsblatt.

Der Berliner Politikwissenschaftler Gero Neugebauer glaubt indes, dass die Perspektive einer Oppositionsführerschaft der AfD der SPD-Basis ein zusätzliches Argument liefern könnte, eine erneute Große Koalition abzulehnen. „Denn die SPD würde im Bundestag Regierungspositionen vertreten müssen, die nicht notwendigerweise immer deckungsgleich mit denen der Partei sind“, sagt Neugebauer . Zudem seien weitere negative Auswirkungen für die Sozialdemokraten möglich, etwa „eine schwache Mobilisierung“ von SPD-Wählern bei den kommenden Landtagswahlen.