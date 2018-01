 Groko-Gespräche: „Die Härte der CSU hat mich überrascht“

Noch fehlt die Vertrauensbasis Angela Merkel, Horst Seehofer und Martin Schulz sprechen über mögliche Koalitionsverhandlungen zwischen der Union und der SPD. (Foto: dpa)

BerlinSo kompromissbereit zeigt sich Horst Seehofer selten: „Wir werden alles tun in diesen Gesprächen, dass es zu vernünftigen Vereinbarungen kommt“, sagte der CSU-Chef am Mittwoch vor Beginn einer Vorbereitungsrunde der Parteispitzen von CDU und CSU. Am Nachmittag wollte dann die SPD-Spitze zu der Runde dazukommen, um die am Sonntag beginnenden offiziellen Sondierungen vorzubereiten.

Aus dieser Freundlichkeit zu schließen, der Weg zu einer Koalition sei schon geebnet, wäre allerdings voreilig. SPD-Parteivize Thorsten Schäfer-Gümbel dämpft im Gespräch mit dem Handelsblatt die Erwartungen: „Wir stehen vor schwierigen Sondierungen. Das gilt für die Umgangsformen und für die Inhalte“, sagte Schäfer-Gümbel. Es gehe auch um Vertrauen, das sich bilden müsse, sagte er.

Tatsächlich hatten beide Seiten in den vergangenen Tagen nicht damit gespart, die Gespräche mit Streit zu belasten. Unterschiedliche Auffassungen gibt es in der Flüchtlingspolitik, bei der Bürgerversicherung und in der Europa- und Verteidigungspolitik.

Um zehn Uhr in der Früh trafen sich am Mittwoch bereits Angela Merkel und Horst Seehofer in der bayerischen Landesvertretung. Gut eine Stunde später kam Fraktionschef Volker Kauder hinzu. Wie es hieß, ging es darum, bereits erste Kompromisslinien auszuloten und sich über die Struktur der Verhandlungen zu verständigen. So sollen etwa die Fachleute von Union und SPD klare Arbeitsaufträge erhalten, zu welchen Fragestellungen sie Kompromisse erarbeiten sollen. Bei den Verhandlungen mit Grünen und FDP sei dies nicht klar definiert gewesen, was zu Problemen geführt habe. Und letztlich zum Scheitern der Jamaika-Gespräche.

Bereits im Dezember hatten Union und SPD 15 Themenblöcke vereinbart, die ab dem 7. Januar bis zum 11. Januar besprochen werden sollen. Je nach Thema sollen allenfalls vereinzelt Experten aus der Bundestagsfraktion hinzugezogen werden, hieß es. Ziel sei es, die Differenzen auszuräumen und so den Weg zu echten Koalitionsverhandlungen zu ebnen.

Fahrplan zur Regierungsbildung von Union und SPD Spitzenrunde Nach dem Aus der Sondierungen von Union, FDP und Grünen lotet die Union mit den Sozialdemokraten die Chancen für eine erneute Große Koalition aus. Sondiert wird in einem Sechser-Kreis, bestehend aus den Vorsitzenden von CDU und CSU, Angela Merkel und Horst Seehofer, SPD-Chef Martin Schulz sowie den Fraktionsvorsitzenden Andrea Nahles (SPD), Volker Kauder (CDU) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.

4. bis 6. Januar Die CSU-Landesgruppe trifft sich zur Klausurtagung im Kloster Seeon.





7. Januar Ab diesem Tag sollen die offiziellen Sondierungen beginnen.

Zweite Januarwoche Heiße Phase der Sondierungen, in der beide Seiten Kernprojekte und Kompromisslinien festlegen.

21. Januar Ein SPD-Sonderparteitag soll in Bonn über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU entscheiden. Bei der CDU soll der Vorstand darüber entscheiden. Bei der CSU könnte es je nach Ergebnis der Sondierungen ebenfalls noch einen Parteitag geben.

22. Januar Bei einem Ja der SPD können ab diesem Tag konkrete Verhandlungen beginnen. Der Koalitionsvertrag soll nicht wieder so detailreich und fast 200 Seiten stark wie beim letzten Mal sein, um Raum für lebendige Debatten und Entscheidungen im Bundestag zu geben.

Mitte Februar Ein SPD-Mitgliederentscheid könnte dann über den Vertrag und die neue Regierung abstimmen. Das kann bis zu drei Wochen dauern und zwei Millionen Euro kosten.

März Die längste Regierungssuche der Bundesrepublik könnte zu Ende gehen und Angela Merkel wieder im Bundestag zur Kanzlerin gewählt werden. Als „allerspätesten Termin“ hat CSU-Chef Horst Seehofer Ostern genannt. Der Karfreitag fällt auf den 30. März, Ostersonntag auf den 1. April.

In der Landesvertretung kam es bei einem der Hauptstreitpunkte schon zu ersten inhaltlichen Beratungen. So wollten sich am Mittwoch auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) mit dem bayerischen Amtskollegen Joachim Herrmann (CSU) und Boris Pistorius (SPD) zur Frage der Flüchtlingspolitik und zur inneren Sicherheit austauschen. Die Union etwa pocht darauf, den Familiennachzug von Flüchtlingen auszusetzen, während die SPD ihn ermöglichen will.

Für die CSU bedeutet der Nachzug indes „ein massives Ansteigen der Flüchtlingszahlen“, wie aus einem Beschlussentwurf der CSU-Landesgruppe hervorgeht, den sie ab Donnerstag auf der Klausurtagung in Kloster Seeon im Chiemgau beraten und beschließen will. Darin pocht die CSU weiter auf den Kompromiss mit der CDU vom Oktober, wonach es Ziel ist, die Zahl der neu ankommenden Flüchtlinge auf 200.000 zu beschränken.

„Ob die Gespräche erfolgreich sind, wird sich erst noch zeigen müssen. Es gibt keine Automatismen“, sagte Schäfer-Gümbel. „Die Härte der CSU während der letzten Tage hat mich überrascht. Wer die Jamaika-Sondierungen so gegen die Wand gefahren hat, sollte eigentlich dazulernen und kleinere Brötchen backen“, sagte der SPD-Politiker.

In der SPD laufen die internen Vorbereitungen längst auf Hochtouren. Über Weihnachten und Neujahr hatten mehrere Koordinierungsrunden getagt. Der nach außen abgetauchte SPD-Chef Martin Schulz war per Telefon und SMS aktiv, führte „intensive Gespräche“, wie ein Spitzengenosse berichtete. In der SPD gibt es nach wie vor eine gehörige Portion Skepsis, ob eine Große Koalition Sinn macht. Über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheidet am 21. Januar ein SPD-Sonderparteitag.

Schulz steht unter Druck, denn der Ausgang der Sondierungen dürfte auch über sein eigenes Schicksal entscheiden. Kommt es zu einer Neuauflage der Großen Koalition muss sich der Parteichef entscheiden, ob er von einer weiteren Festlegung abrücken will. Musste er sich bereits von der angekündigten Oppositionsrolle der SPD wieder distanzieren, so steht nun die Frage an, ob er in ein Kabinett Merkel eintreten wird. Einen Tag nach der Bundestagswahl hatte er das ausgeschlossen. Doch mittlerweile könnte er sich dazu entscheiden, um den Preis des erneuten Wortbruchs zum Vizekanzler zu avancieren.