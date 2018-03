Große Koalition Das große Geld – was beim Haushalt auf die GroKo zukommt

Für die neue GroKo wird das Budget für das laufende Jahr eine der ersten großen Herausforderungen. Und dabei ist die Zeit extrem knapp.

Der Haushaltsentwurf des vorigen Finanzministers Wolfgang Schäuble (CDU) vom Juni sieht Ausgaben von 337,5 Milliarden Euro für das laufende Jahr vor und weitere 1054,4 Milliarden bis 2021.

BerlinDamit Geld fließt, müssen sie alle antreten: Minister, Staatssekretäre, Referenten ringen mit den Abgeordneten um ihre Budgets. Denn aktuell kann der Bund bei der vorläufigen Haushaltsführung nur in engen Grenzen Geld ausgeben. Das soll sich nun dringend ändern: Kaum ist die neue Regierung im Amt, schon stehen Haushaltsverhandlungen mit dem Bundestag zum milliardenschweren Budget 2018 an. Der Zeitverzug ist jetzt schon enorm - normalerweise stehen im März schon die Eckpunkte für den Haushalt des Folgejahres.

Beschleunigend wirkt immerhin, dass CDU, CSU und SPD einander schon aus der letzten Regierung kennen und keine völlige Abkehr vom bisherigen Kurs planen. Zudem ist der wahrscheinliche künftige Finanzminister Olaf Scholz durch seine Erfahrungen bei der Reform des Länderfinanzausgleichs gestählt, wo er für die SPD-Seite am Verhandlungstisch saß.

Der Haushaltsentwurf des vorigen Finanzministers Wolfgang Schäuble (CDU) vom Juni dürfte für die Koalition eine gute Grundlage bilden. Er sieht Ausgaben von 337,5 Milliarden Euro für das laufende Jahr vor und weitere 1054,4 Milliarden bis 2021. Der Koalitionsvertrag plant mit einem zusätzlichen Spielraum von knapp 46 Milliarden Euro.

So könnte Merkels viertes Kabinett aussehen Vizekanzler und Finanzministerium (SPD) 1 von 16 Olaf Scholz (59) gilt als gesetzt. Das Schlüsselressort kann als Gegenpol zum Kanzleramt gesehen werden. Der bisherige Hamburger Bürgermeister gilt als der beste Verhandler der SPD. Seit langem verfügt er über einen guten Draht zu Fraktionschefin Nahles, die sich bewusst nicht in die Kabinettsdisziplin einbinden lässt. Eine der zentralen Fragen wird sein, wie sich Scholz gegenüber der Kanzlerin beim Thema Europa positionieren wird. Kanzleramtschef (CDU) 2 von 16 Kanzleramtschef soll der Merkel-Vertraute Helge Braun (45) werden. Die Kanzlerin hält große Stücke auf den Narkosearzt aus Hessen. Er ist eher ein Mann der leisen Töne. Dafür war Braun schon mehrfach als Krisenmanager im Hintergrund gefragt. In der vergangenen Wahlperiode war er als Staatsminister bei der Kanzlerin zuständig für die Bund-Länder-Beziehungen und koordinierte für Merkel die Bewältigung der Flüchtlingskrise. Arbeit und Soziales (SPD) 3 von 16 Die bisherige Familienministerin Katarina Barley (49) gilt als „Universalwaffe“ der SPD. Sie soll sich künftig um Arbeit und Soziales kümmern. Verteidigung (CDU) 4 von 16 Obwohl umstritten bei der Truppe und in der CDU soll Ursula von der Leyen (59) das Ressort weiterhin führen. Als erste Frau ist sie seit 2013 Verteidigungsministerin. Ihr Umgang mit Skandalen in der Truppe hat am Image gekratzt. Mit der Wiederberufung wahrt sie ihre Chancen auf die Merkel-Nachfolge. Inneres, Heimat, Bau (CSU) 5 von 16 Die CSU hatte das neue „Superministerium“ anfangs gar nicht auf der Wunschliste. CSU-Chef Horst Seehofer (68) übernimmt nun aber höchstpersönlich das Innenressort, das nach bayerischem Vorbild um die Themen Heimat und Bau erweitert werden soll. Seehofer war bereits von 1992 bis 1998 Gesundheits- und von 2005 bis 2008 Landwirtschaftsminister im Bund. Arbeit und Soziales (SPD) 6 von 16 Neben Maas und Barley könnte der Niedersachse Hubertus Heil (45) ein Kandidat für das Ministerium mit dem größten Etat sein. Mit den Ausgaben für Renten und Arbeitsmarkt werden insgesamt rund 130 Milliarden Euro im Jahr ausgegeben. Wirtschaft und Energie (CDU) 7 von 16 Der bisherige Kanzleramtschef Peter Altmaier (59) übernimmt das Ressort. Angesichts des Knatsches in der CDU über den Verlust des Finanzministeriums soll Altmaier an die Wurzeln der sozialen Marktwirtschaft Ludwig Erhards anknüpfen. Zudem ist der Merkel-Vertraute für das Großthema Energiewende zuständig.

Beobachter erwarten zudem, dass Union und SPD sich angesichts des Zeitdrucks erst mit dem Haushalt für 2019 ernsthaft an die breite Umsetzung von Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag machen - für den der Entwurf übrigens traditionell schon im Juni oder Juli vorliegen sollte. Manche Ausgaben in den Bereichen Bildung, Wohnungsbau oder kommunaler Straßenbau sind ohnehin erst für die Zeit nach 2020 geplant. Wie viel Steuereinnahmen in den kommenden Jahren in die Staatskasse fließen dürften, wird die Steuerschätzung im Mai erweisen.

Ein Spaziergang steht aber dennoch nicht an, denn die GroKo ist eben auch eine Vernunftehe geschwächter Volksparteien. Unter Druck stehen alle. Die SPD hat sich nur mit Hängen und Würgen und gegen heftige Bedenken von Teilen der Basis zur GroKo durchgerungen. Wie die CDU musste sie bei der Bundestagswahl deutliche Verluste hinnehmen. Für die CSU steht die nächste Nagelprobe mit den Landtagswahlen im Oktober unmittelbar bevor. So hat die SPD wenig Freude an der kostspieligen Ausweitung des CSU-Projekts Mütterrente, die mit 3,4 Milliarden Euro pro Jahr zu Buche schlagen dürfte. Das Unionsvorhaben Baukindergeld hätte die SPD gern anders gestaltet. Es ist Teil eines Haushaltspostens, für den bis 2021 laut Koalitionsvertrag bis zu 2 Milliarden Euro zur Verfügung stehen.

Hinzu kommt: Kritik und Verbesserungswünsche melden künftig nicht mehr nur Grüne und Linke an, auch aus der Mitte und von Rechts droht Gegenwind von Liberalen und AfD. Seine Partei werde sich im Wesentlichen auf zwei Punkte konzentrieren, kündigt der AfD-Abgeordnete und Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Peter Boehringer, an: Die auf mehrere Ministerien verteilten Kosten für die Integration von Flüchtlingen und die Kosten der Euro-Rettungspolitik.

Otto Fricke (FDP) stellt eine „kritisch-konstruktive“ Haltung in Aussicht. „Fundamentalopposition wird es mit uns nicht geben, manchmal sogar mehr. Dort wo es um Investitionen in die Zukunft geht, insbesondere im Digitalbereich, wird die GroKo in uns einen Unterstützer finden.“

Fricke verspricht dennoch besondere Wachsamkeit. „Beim ersten Haushalt einer Legislatur werden ja immer Pflöcke eingeschlagen speziell für die Folgejahre“, meint er. „Wir werden natürlich auch auf Dinge schauen, die zwar im Koalitionsvertrag stehen, aber eben nicht in der Finanzplanung. Bei Rente, Verteidigung und Zinsen sind Mehrausgaben zu erwarten, außerdem durch den Brexit auch beim Zuschuss zum EU-Haushalt.“

Boehringer behagt der Zeitdruck nicht. Das Budget für 2018 müsse „in absoluter Rekordzeit“ analysiert, beraten und verabschiedet werden. Dadurch werde eine wirksame Kontrolle für alle Fraktionen eine kaum vollständig zu leistende Aufgabe sein.

Zu tun ist viel: Erst legt die Bundesregierung einen frischen Haushaltsentwurf vor, dann brüten Experten aus Ministerien und Vertreter des Bundestags gemeinsam über Zahlen und Vorhaben. Danach kommen die Minister in den Haushaltsausschuss und stellen sich kritischen Nachfragen - über vier Wochen, jeweils mittwochs und donnerstags. Dann wird es spät: In der „Bereinigungssitzung“ klären Abgeordnete und Regierungsvertreter letzte offene Fragen, und dann sollte der Bundestag zustimmen und der Bundespräsident unterschreiben.

Wenn der neue Haushalt noch vor der Sommerpause am 6. Juli verabschiedet werden soll, bleiben gerade einmal fünf Wochen mit regulären Bundestagssitzungen. Es sei denn, die Haushälter weichen auf sitzungsfreie Wochen aus - aber das wäre womöglich ein neues Streitthema.