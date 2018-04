 Großeinsatz in Münster: Kleintransporter fährt in Menschenmenge – mehrere Tote und Verletzte

In Münster ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Nach ersten Erkenntnissen gibt es vier Tote und Dutzende Verletzte. Der Fahrer hat sich selbst umgebracht.

Einsatzfahrzeuge der Polizei stehen in der Innenstadt von Münster. Bei einem mutmaßlichen Anschlag vor dem Restaurant Kiepenkerl sind am Samstag mindestens drei Menschen ums Leben gekommen und Dutzende verletzt worden. (Foto: dpa) Zwischenfall in Münster

MünsterIn Münster ist ein Kleintransporter in der Innenstadt in eine Menschenmenge gefahren. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums gibt es vier Tote, darunter der mutmaßliche Täter. Er soll sich selbst erschossen haben. Laut Polizeiangaben sind mindestens zwanzig Menschen verletzt worden, davon schweben sechs Menschen noch in Lebensgefahr.

Die Sicherheitsbehörden gehen derzeit davon aus, dass die akute Gefahr gebannt sei. Es werde nicht nach weiteren Verdächtigen gesucht, Details zum Fahrer des Wagens wurden nicht genannt. Laut Polizei gebe es allerdings Gerüchte, wonach zwei weitere Menschen aus dem Transporter gesprungen und geflüchtet seien könnten. Das sei aber nicht sicher und müsse nun verifiziert werden, sagte ein Polizeisprecher am frühen Abend.

Ob es sich um ein Attentat oder einen Unfall handelte, blieb zunächst unklar. In Sicherheitskreisen hatte es zunächst geheißen, das Szenario sei so, dass man einen Anschlag nicht ausschließen könne. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte die Polizeisprecherin später. Polizei und Sanitäter seien mit allen verfügbaren Kräften vor Ort.

Die Polizei hat das Gebiet um den Prinzipalmarkt in der Innenstadt weitgehend abgesperrt. Über der Innenstadt kreisen Hubschrauber. Via Twitter bittet die Polizei das Gebiet zu meiden. Zudem ruft sie in mehreren Tweets dazu auf, Spekulationen zu unterlassen.

Die Bundesregierung spricht ihr Mitgefühl aus. „Furchtbare Nachrichten aus Münster“, teilt die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer über Twitter mit. „Unsere Nachrichten sind bei den Opfern und ihren Angehörigen.“

#Kiepenkerl Es gibt Tote und Verletzte. Bitte den Bereich meiden. Mehr Infomationen gibt es hier. Wir sind vor Ort — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7. April 2018

Der Kiepenkerl ist eine bei Einheimischen und Touristen beliebte und traditionsreiche Gaststätte mitten in der historischen Altstadt von Münster.