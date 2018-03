Grün-schwarzes Pilotprojekt Darmstadt leiht Bürgern kostenlos E-Lastenräder aus

In Darmstadt können Bürger künftig kostenlos Elektro-Lastenräder entleihen. Das Angebot ist ein durch den Bund finanziertes Projekt.

Bis zu fünf Elektro-Lastenräder können Darmstädter jetzt bis zu drei Tage lang ausleihen. (Foto: dpa) E-Lastenrad in Darmstadt

DarmstadtDas grün-schwarz regierte Darmstadt hat ein groß angelegtes Elektro-Lastenräder-Verleihsystem gestartet. Bis zu fünf solcher Räder können Bürger von Montag an ausleihen. Bezahlen müssen sie dafür bis zu drei Tage lang nichts, wie Verkehrsdezernentin Barbara Boczek (Grüne) bei der Vorstellung am Donnerstag in Darmstadt sagte. Das wesentlich vom Bund finanzierte Projekt sei das größte seiner Art in Hessen. Bundesweit sind es rund 70.

Boczek sprach von einem „Baustein in der Verkehrswende der Stadt, die Alternativangebote machen wolle, um das Auto weniger zu nutzen oder gar abzuschaffen“. Es sei zudem ein Beitrag zum Energiesparen und zur Luftreinhaltung. Darmstadt gehört nach einer Statistik des Umweltbundesamtes zu den deutschen Städten mit der schlechtesten Luft. Über ein Verbot von Dieselfahrzeugen wird diskutiert.

Ein Vorteil sei die schnelle Fortbewegung mit dem Rad in der Stadt, „gerade im Berufsverkehr, wenn es sich staut“, betonte Boczek. Viele könnten ein Lastenrad gelegentlich - aber nicht jeden Tag - brauchen, etwa um Einkäufe aus dem Baumarkt zu transportieren. Das mache das Leihsystem attraktiv. Zudem sei es für viele schwierig, einen Stellplatz für die großen Räder zu Hause zu finden.