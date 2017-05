 Grüne in Schleswig-Holstein: Fraktionschefin für Ampel-Koalition im Norden

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Ampelkoalition im Norden? SPD, FDP und Grüne könnten in Schleswig-Holstein eine Ampel-Koalition beschließen. (Foto: dpa)

KielNach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein setzen die Nord-Grünen weiter auf die Bildung einer klassischen Ampel-Koalition mit SPD und FDP.

„Bei uns in der Fraktion gibt es keine Stimmen pro Jamaika“, sagte Fraktionschefin Eka von Kalben am Dienstag am Rande einer Fraktionssitzung mit Blick auf ein gemeinsames Bündnis mit CDU und FDP. „Wir schließen zwar nichts aus, aber bei uns ist einstimmig die Priorität bei der Ampel.“