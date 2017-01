image

Spitzenduo Özdemir und Göring-Eckardt: Grüne Basis wählt bürgerlichen Kurs

Die Basis hat gewählt: Die Grünen ziehen mit Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir an der Spitze in den Bundestagswahlkampf. Die Entscheidung ist auch ein Wink in Richtung Schwarz-Grün. mehr…