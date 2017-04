 Güterverkehr: Leise Laster

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Teststrecke in Groß Dölln Überholmanöver eines Oberleitungs-Lkw. (Foto: dpa)

Groß DöllnWer sich dem High-Tech-Gelände nähert, sieht schon von weitem große Photovoltaikanlagen, aber auch alte Plattenbauten, Überbleibsel aus DDR-Zeiten, die heute Fledermäusen als Quartier dienen. Hier auf dem ehemaligen Militärflughafen in Groß Dölln, nicht weit von der brandenburgischen Kleinstadt Templin entfernt, befindet sich die einzige Teststrecke Deutschlands für Oberleitungs-Lkw.

Eisenbahnen beziehen Strom über Oberleitungen, mitunter auch Omnibusse - aber Lastwagen? Das klingt wie eine verrückte Idee, wird im Bundesumweltministerium (BMUB) aber kräftig vorangetrieben. Die Chefin des Hauses, Barbara Hendricks (SPD), hat sich am Dienstag auf die 80 Kilometer-Tour nördlich von Berlin aufgemacht, um sich selbst ein Bild von der Teststrecke zu machen. Auf dem eHighway lässt Siemens mit öffentlicher Förderung die oberleitungsgebundenen Lastwagen bereits fahren. Die Technik verspricht weniger dicke Luft und weniger Lärm.

Die Verkehrswende, mahnt Hendricks, bevor sie sich auf den Beifahrersitz eines weißen Lastwagens schwingt und die zwei Kilometer lange Teststrecke abfährt, müsse endlich losgehen. Schließlich hätten alle Sektoren seit 1990 zur Verminderung der CO2-Emissionen beigetragen, nur nicht der Verkehrssektor. "Um unsere Klimaziele auch mit einem wachsenden Güterverkehr zu erreichen", sagte Hendricks, "brauchen wir deutlich mehr Güter auf der Schiene und gleichzeitig ein Ende der fossilen Kraftstoffe auch beim Lkw-Verkehr."

Dass sie mit ihrer Aktion Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) ins Gehege kommt, weiß sie, aber es kümmert sie nicht. "Natürlich bin ich nicht für Verkehr zuständig, auch nicht für Landwirtschaft", sagt die Ministerin und spielt damit darauf an, dass sie jüngst mit ihren Vorschlägen zu einem Umbau der EU-Agrarsubventionen schon Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) brüskiert hatte. Sie sei aber für alles verantwortlich, was nicht so richtig laufe. Schon ihr Staatssekretär, Jochen Flasbarth, hatte zuvor gegen die Kollegen aus dem Verkehrsressort gestichelt: „Wir können nicht immer warten, bis sich andere bewegen“, sagte Flasbarth. „Unser Job ist der Klimaschutz, und wenn sich da im Verkehrsbereich nichts tut, müssen wir aktiv werden.“

Im Umweltministerium hält man Oberleitungs-Lkw für eine effiziente Lösung auf dem Weg zu einem klimaneutralen Güterverkehr. Der Güterverkehr nimmt kontinuierlich zu, doch alle Transporte auf die Schiene zu verlagern, gilt als unmöglich. Darum fördert das Ministerium seit 2010 die Forschung und Entwicklung klimafreundlicher Antriebe für schwere Nutzfahrzeuge ab 3,5 Tonnen. Etwa 26 Prozent der Klimagasemissionen des Verkehrs, schätzt das BMUB, stammten derzeit von dieser Fahrzeuggruppe.