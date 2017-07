Hamburg : Ein Toter bei Messerattacke

Datum: 28.07.2017 16:49 Uhr

Update: 28.07.2017, 17:09 Uhr

Bei einer Messerattacke in einem Supermarkt in Hamburg hat es ein Todesopfer gegeben. Ein Mann habe mit einem Messer mehrere Menschen angegriffen und verletzt, teilte die Polizei am Freitag mit.



Messerattacke in Supermarkt in Hamburg Bei einem Überfall hat ein Mann am 28.07.2017 in einem Supermarkt im Hamburger Stadtteil Barmbek einen Menschen getötet und mehrere Passanten verletzt. (Foto: dpa) HamburgMit einem Messer hat ein Mann in einem Hamburger Supermarkt um sich gestochen und mehrere Menschen verletzt. Es gab ein Todesopfer. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Tatverdächtige wurde demnach festgenommen, er sei noch nicht identifiziert. Zu dem möglichen Tatmotiv konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Den Polizeiangaben zufolge betrat der Tatverdächtige am Nachmittag einen Supermarkt an der gewöhnlich belebten Einkaufsstraße des Stadtteils Barmbek. Er soll unvermittelt mit einem Messer auf Kunden eingestochen haben. Anschließend flüchtete der Mann aus dem Geschäft. Zeugen verfolgten ihn und verständigten die Polizei. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen in der Nähe des Supermarkts auf der Straße fest. #Barmbek: Ein Täter hat mehrere Personen in einem Supermarkt angegriffen & verletzt. Eine Person verstorben. Tatverdächtiger festgenommen. pic.twitter.com/TPKtqmjamp — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 28. Juli 2017