Hamburger Hafen Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat über die Elbvertiefung entschieden. (Foto: dpa)

LeipzigDas Bundesverwaltungsgericht hat die umstrittene Elbvertiefung in Teilen für rechtswidrig erklärt. Das urteilte das Gericht am Donnerstag in Leipzig. Die seit Jahren strittige Elbvertiefung sollte den neuen, größeren Schiffen den Zugang zum Hamburger Hafen verschaffen und einen dichteren Schiffsverkehr ermöglichen. Doch viele Naturschützer warnen vor den Auswirkungen auf die Umwelt.