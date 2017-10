Kunden wollen Globuli, Experten nicht

Das Homöopathieverbot gibt es allerdings bis heute nicht. Und die Nachfrage nach Globuli und anderen alternativen Heilverfahren ist ungebrochen. Experten bleiben skeptisch. Nach einer Sichtung aller bekannten Studien zur Wirksamkeit der Homöopathie gebe es „einheitliche Einschätzung, dass homöopathische Mittel keinen über einen Placebo-Effekt hinausgehenden Nutzen haben“, sagte der Chef der Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, Jürgen Windeler.

Doch die Versicherten sehen das ganz offensichtlich anders oder ihnen reicht dieser Placebo-Effekt: „Egal wie man dazu steht, es ist eine Tatsache, dass fast ein Drittel aller Suchabfragen diese Alternativmedizin beinhaltet“, sagt Lemke. „Eine Krankenkasse, die sich einem Leistungswettbewerb stellen will, kommt daher kaum ohne homöopathisches Angebot aus.“

Tatsächlich haben das bis auf die DAK und die SBK alle Krankenkassen, die es unter den bundesweit geöffneten Kassen auf die Plätze eins bis zehn geschafft haben, genau so gesehen. Und noch eines fällt auf: Manches, wovon Kassen oder Politik glauben, dass es gut ankommt, wird gar nicht so geschätzt. Dies gilt etwa für preiswerte Wahltarife mit Selbstbeteiligung. Fast die Hälfte der allgemein geöffneten Krankenkassen bietet so etwas an. Aber nur acht Prozent der Versicherten wollen das auch nutzen.

Ein wesentlich stärker nachgefragter Wahltarif, bei dem es eine Prämie gibt, wenn etwa in einem Jahr keine Leistungen in Anspruch genommen wurden, wird nur von 33 Kassen angeboten. „Hier scheint das Sendungsbewusstsein der Kassen immer noch größer zu sein als die Kundenorientierung“, mutmaßt Lemke.

Eine Rolle könnte allerdings auch eine Einschränkung spielen: Wer einen Selbstbehalttarif wählt, darf anschließend drei Jahre lang nicht die Kasse wechseln. Das macht ein solches Angebot für die Anbieter attraktiv. Beim Prämientarif besteht diese Verpflichtung nicht.

Nach wie vor ist der Preis das wichtigste Kriterium für die Wahl der Kasse. Allerdings geht es den Suchenden weniger um die billigste Kasse. Das ist derzeit unter den bundesweit geöffneten Kassen die HKK mit einem Zusatzbeitrag von 0,59 Prozent – sie steht im Handelsblatt-Ranking auf Platz 13. Zwei Fünftel wünschen sich eine überdurchschnittlich günstige Kasse. 43 Prozent wollen aber nur, dass sie beim Preis nicht über Durchschnitt liegt. „Dem gesetzlich Versicherten ist damit sehr wohl bewusst, dass zusätzliche Leistungen auch etwas kosten“, sagt Lemke.

Das bestätigen auch die Ergebnisse dieser Untersuchung, bei der die 50 am stärksten nachgefragten Leistungen mit dem Leistungsangebot der jeweiligen Kasse abgeglichen wurden. Nicht alle Kassen wurden in den Test einbezogen, sondern nur 76 allgemein geöffnete Krankenkassen. Dabei ergab die nach der Nachfragehäufigkeit gewichtete Summe aller 50 Leistungsangebote das Gesamtresultat. Getestet wurde damit bislang nur, wie gut die Kassen mit ihrem Angebot auf dem Papier sind. Weitere Tests zur Service-Qualität im Alltag und zur finanziellen Stabilität der Unternehmen sollen folgen.

