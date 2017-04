Arbeit: Sorge vor dem Jobverlust

Hier hinterlässt offenbar die Debatte Spuren, dass angesichts der zunehmenden Digitalisierung der Wirtschaft Hunderttausende Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen könnten. In Großbritannien ist die Sorge um den eigenen Job trotz des Brexits weit weniger verbreitet.

Es ist diese Abstiegsangst, die SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz Rückenwind in seinem Gerechtigkeitswahlkampf verschafft hat. Und tatsächlich hat ein nicht unerheblicher Teil der Deutschen das Gefühl, dass es nicht besonders gerecht zugeht im eigenen Land. So zählen 38 Prozent der Befragten die Kluft zwischen Arm und Reich zu den derzeit drängendsten Problemen – gleichauf mit der Zuwanderung (Mehrfachnennungen möglich). Für Briten, Franzosen und Skandinavier spielt die soziale Frage eine weit geringere Rolle. Von der Wirtschaft beklagte Probleme wie der Zustand der Infrastruktur oder die Preisexplosion bei der Energieversorgung rangieren in den Augen der Bundesbürger nur unter ferner liefen.

Anhänger der Linken, der SPD und der Grünen sehen die Spaltung zwischen Arm und Reich als das mit Abstand drängendste Problem. Bei Unionsanhängern dominiert dagegen die Sorge vor ungesteuerter Zuwanderung und der Bedrohung durch den internationalen Terrorismus. Höhere Steuern zur Finanzierung von mehr öffentlichen Leistungen lehnen die Deutschen allerdings mehrheitlich ab – auch jene, die bei der letzten Bundestagswahl ihr Kreuz bei der Linken gemacht haben.

Zur Sicherung ihres Wohlstands bauen die Deutschen weiter auch auf die Europäische Union, protektionistischen Tendenzen erteilen sie eine Absage. Fast drei von vier Bundesbürgern halten den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr innerhalb der EU für eine gute Sache – ein Spitzenwert knapp hinter den Dänen. Auch beim Euro als gemeinsamer Währung gehören die Deutschen mit 60 Prozent Zustimmung zu den größten Befürwortern. Allerdings würde immerhin ein Viertel der Bundesbürger – wie auch der Franzosen – bei einem Referendum zum Ausstieg aus der Währungsunion gegen den Euro votieren.

Auch die Zustimmung zur EU-Mitgliedschaft ist in Deutschland am größten. In Norwegen, das nicht der EU angehört, würden bei einem Referendum nur 15 Prozent der Befragten für den Beitritt stimmen. Die große EU-Sympathie in Deutschland kann aber auch damit zusammenhängen, dass die Bürger ihrem Land eine wichtige Rolle in der Gemeinschaft zubilligen. So glauben sechs von zehn Deutschen, dass ihr Land in EU-Angelegenheiten entscheidenden Einfluss nimmt. In Großbritannien und Frankreich ist davon nur ein Drittel der Bürger überzeugt.