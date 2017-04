Migration: für Bewegungsfreiheit

Die zuletzt durch die vielen Flüchtlinge stark gestiegene Zuwanderung halten 38 Prozent der Deutschen für eines der drängendsten Probleme. Gleichzeitig zeigen sich die Bürger aber als Verfechter offener Grenzen in der EU. 46 Prozent halten die Reisefreiheit für eine gute Sache – der höchste Wert unter den sechs untersuchten EU-Staaten und Norwegen, das ebenfalls zum sogenannten Schengen-Raum gehört. Immerhin 30 Prozent der Bundesbürger wünschen sich aber schärfere Grenzkontrollen oder gar die Wiedereinführung der Schlagbäume. Von den Franzosen denken so 47 Prozent, von den Schweden 44 Prozent.

Überraschend fällt die Einstellung der Briten zur Migration aus. Schließlich war die hohe Zahl von Zuwanderern ein Grund für die Brexit-Entscheidung. Die Briten hatten nach der schrittweisen EU-Osterweiterung 2004 und 2007 frühzeitig ihren Arbeitsmarkt geöffnet und viele Migranten aus den neuen Mitgliedstaaten angezogen. In der Liste der drängendsten Probleme rangiert die Zuwanderung in Großbritannien aber nur auf Rang drei, hinter dem Zustand des Gesundheitssystems und dem künftigen Verhältnis zur EU. Offene Grenzen innerhalb der EU lehnt rund jeder zweite Brite ab. Überraschenderweise ist aber die Personenfreizügigkeit – also das Recht, in einem anderen EU-Land leben und arbeiten zu dürfen – auf der Insel gar nicht so unbeliebt. Nur 19 Prozent der Briten lehnen dieses Grundprinzip ab. Das ist zwar mehr als in den anderen Ländern. Doch immerhin fast jeder Zweite (49 Prozent) hält die Freizügigkeit für eine gute Idee. Hier ist die Zustimmung bei Finnen (70 Prozent) und Deutschen (69 Prozent) am höchsten.

Die Deutschen zeigen sich vor allem skeptisch beim Nutzen, den die Zuwanderung ihrem Land bringt. Auf einer Skala von 0 („vorwiegend positiver Beitrag“) bis 10 („vorwiegend negativer Beitrag“) rangieren sie im Durchschnitt bei sieben Punkten. Das dürfte mit der hohen Zahl gering qualifizierter Flüchtlinge zu tun haben, die in den zurückliegenden zwei Jahren nach Deutschland gekommen sind. Die Bürger aller anderen Länder sehen die Bedeutung der Zuwanderung positiver. Hier stechen – wiederum überraschend – die Briten mit fünf Punkten auf der Skala heraus. In Deutschland heben vor allem die Anhänger von Grünen und SPD den positiven Beitrag der Migration hervor, während Wähler der Union und der Linken kritischer sind.