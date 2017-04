Sicherheit: Deutsche fürchten Terror

Spätestens der schwere Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz kurz vor Weihnachten hat gezeigt, dass Deutschland nicht unverwundbar ist. Entsprechend groß ist die Angst vor einer Wiederholung. Gut sechs von zehn Deutschen halten es für wahrscheinlich oder gar sehr wahrscheinlich, dass Terroristen hierzulande in den kommenden zwölf Monaten erneut zuschlagen.

In Großbritannien, wo erst im März ein mutmaßlicher Islamist im Londoner Regierungsviertel vier Menschen getötet und rund 40 verletzt hatte, ist die Anschlagsfurcht ähnlich groß. Besonders klar im Visier sehen sich allerdings die Menschen in Frankreich, wo es in der jüngeren Vergangenheit gleich mehrere schwere Terrorattacken gegeben hatte. 78 Prozent der Befragten gehen fest von einem weiteren Anschlag aus. Unter den drängendsten Problemen des Landes rangiert die Terrorgefahr in Frankreich und Deutschland besonders weit oben.

Als Bedrohung für die Sicherheit gilt aber nicht nur der Terrorismus. Für immerhin elf Prozent der Deutschen gehört auch die Kriminalität zu den zwei drängendsten Problemen des Landes. Höher ist der Wert nur in Schweden. Auch den Frieden sehen längst nicht alle Europäer gesichert, wie das „Kalte-Krieg-Barometer“ von YouGov signalisiert. Auf einer Skala von 0 („kompletter Frieden“) bis 10 („am Rande eines globalen Konflikts“) sehen die befragten Europäer die Welt im Schnitt bei 5,5 Punkten. Die Skandinavier, mit Ausnahme der Norweger, sind dabei leicht optimistischer als die Bürger der übrigen Länder.

Mit Sorge wird vor allem beobachtet, wie der russische Präsident Wladimir Putin agiert. Zwischen gut 60 und knapp 70 Prozent der Befragten sehen Russland als militärische Bedrohung für den Rest Europas. In den meisten Ländern hat eine Mehrheit der Bürger zudem den Eindruck, dass Russland der EU gegenüber unfreundlich oder gar feindlich handelt.

Der wirtschaftliche Einfluss des Energieriesen Russland wird unterschiedlich eingeschätzt. Hier sehen vor allem die Franzosen eine Bedrohung, gefolgt von Briten und Skandinaviern. Von den Deutschen fürchtet sich nur ein knappes Viertel vor der Wirtschaftsmacht der Russen. Skeptisch wird aber auch China beäugt. So glauben deutlich mehr als die Hälfte der Briten und Franzosen, dass die Volksrepublik keine Rücksicht auf die Interessen ihres Landes nimmt. Von den Deutschen denken so 42 Prozent.