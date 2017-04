USA: Schreckgespenst Trump

Neben den Franzosen hegen die Deutschen die größte Abneigung gegenüber den Vereinigten Staaten. In beiden Ländern sieht rund jeder zweite Bürger die USA in einem schlechten Licht, ähnlich groß ist die Antipathie in Schweden und Norwegen. Das positivste Bild von den USA haben die Briten und die Dänen. Nur ein Viertel der Deutschen sieht in den USA einen Freund und Verbündeten Europas, ein weiteres gutes Viertel immerhin einen freundlichen Rivalen. Russland stufen hingegen nur insgesamt 24 Prozent der Bundesbürger in eine dieser beiden Kategorien ein.

Sieben von zehn Deutschen erwarten unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump eine Verschlechterung der beiderseitigen Beziehungen. Sie sind damit ähnlich pessimistisch wie die Franzosen und die Dänen. Nur 29 Prozent empfehlen der Bundesregierung aber, sich stärker von der Administration in Washington zu distanzieren.

Die bisherige Performance des neuen Chefs im Weißen Haus bewerten die Europäer durchweg überwiegend negativ. Nur jeweils unter zehn Prozent der Befragten gaben an, Trump agiere besser als ursprünglich erwartet. Nach Ansicht einer deutlichen Mehrheit stellt Trump ein Sicherheitsrisiko dar. So glauben in allen untersuchten Ländern jeweils um die 70 Prozent der Bürger, dass der unberechenbare neue US-Präsident die Welt zu einem unsichereren Ort macht. Entsprechend gering sind die Erwartungen an die gerade erst angelaufene Amtsperiode. Zwischen knapp zwei Drittel und rund drei Viertel der befragten Europäer erwarten, dass Trump ein schlechter oder gar fürchterlicher Präsident sein wird.

Von den Deutschen wünschen sich deshalb auch nur 14 Prozent engere Beziehungen zum wichtigsten Verbündeten aus Zeiten des Kalten Krieges. Gut ein Drittel würde die Bande lieber lockern. In keinem anderen Land ist die Abneigung größer. Sogar China erscheint vielen hier als attraktiverer Partner: 23 Prozent der Bundesbürger plädieren für ein engeres Verhältnis zur asiatischen Wirtschaftsmacht, nur 19 Prozent lehnen größere Nähe ab.

Geht es um eine stärkere Annäherung an die USA, finden sich bei Anhängern der Union und überraschenderweise auch der Linken die meisten Befürworter. Unter den Wählern der Grünen setzt jeder Zweite auf größere Distanz zu Washington, bei den anderen Parteien ist es jeweils rund ein Drittel.