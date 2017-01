„Der Euro ist ein Problem“

Sahra Wagenknecht Im Gespräch: Die Linken-Politikerin war im Handelsblatt Wirtschaftsclub zu Gast. (Foto: dpa)

Doch so einfach ist das Problem wohl nicht zu lösen. „Auf einheitliche Steuern in der EU könne wir bis zum Sankt Nimmerleinstag warten“, ist Wagenknecht überzeugt. Man müsse nach anderen, nach realistischen Wegen suchen, beispielsweise EU-Vorgaben verändern. Alles gleich zu machen, sei unrealistisch und auch nicht die Lösung. „Alles zu homogenisieren ist nicht im Interesses der europäischen Idee“, sagt die Linken-Politikerin. „Es gibt viele Kulturen und Traditionen in der EU, wir müssen die Unterschiede leben.“ Während die Deutschen kein Interesse an einer schwachen Währung gehabt hätten und haben, hätte Italien beispielsweise mit seiner schwachen Lira gut leben können und sogar ein höheres Wachstum erzielt als heute. „Der Euro ist ein Problem: Für einige Länder ist er zu schwach, für andere zu hart.“ Auch dafür gibt es Applaus.

Klare Kritik an der EU. Ihre Zeit in Brüssel ist allerdings schon länger vorbei, sie war dort von 2004 bis 2009. Seit September 2009 sitzt sie nun im Bundestag, ab 2011 als stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion und ab Oktober 2015 dann als Fraktionsvorsitzende und damit Oppositionsführerin.

Anfangs gibt sie sich zeitweise fast liberal, doch natürlich fehlen auch die obligatorischen linken Forderungen nicht – beispielsweise eine Erbschaftssteuer von satten 30 Prozent für extrem hohe Vermögen. Da schüttelt dann doch der eine oder andere verständnislos mit dem Kopf.

Spannend ist auch die Debatte darüber, wann ein Unternehmer gut und wann er eher böse sei. Gut ist der Unternehmer, der viel für die Gesellschaft tut, dessen Arbeitnehmer gut verdienen, der Arbeitsplätze schafft und bewahrt. So weit, so gut. Aber wann ist er schlecht? Die Antwort ist für Sahra Wagenknecht klar: Wenn ein Unternehmer das Unternehmen nur als Anlageobjekt sieht, aus dem er Geld ziehen will. Wenn er nur auf die maximale Rendite aus ist. „Wir haben teilweise perverse Anreizmodelle“, kritisierte sie mit Blick auf die Aktienoptionen, die viele Manager erhalten. Unternehmer oder Kapitalist, das ist die Frage.

In der späteren Fragerunde „outet“ sich dann auch der ein oder andere Gast als „Kapitalist“ à la Wagenknecht. Beispielsweise ein ehemaliger Unternehmer, der lange 80 bis 90 Stunden pro Woche gearbeitet hat, um dann sehr früh Privatier zu werden. Passt das zu Wagenknechts Welteinstellung? So wirklich wird das nicht klar. Ein anderer sagt ganz klar, dass er die Linke niemals wählen würde. Ebenso wie sein Freundeskreis. „Als ich erzählt habe, dass ich zu einem Clubgespräch mit Ihnen gehe, sagten alle, dass sie eine tolle, eine interessante Persönlichkeit sind“, erzählt er. „Aber wählen würden wir sie nicht.“ Wagenknecht nimmt das als Kompliment. Das darf sie auch. Ebenso wie die Tatsache, dass das Clubgespräch mehr als ausgebucht ist. Sahra Wagenknecht polarisiert nicht nur, sie fasziniert auch.