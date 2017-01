„Die fünf Jahre in Brüssel waren für mich wirklich eine Ernüchterung“

Breite Zustimmung gibt es für ihre Kritik an Produkten mit geringer Lebensdauer. Es werde doch bewusst so produziert, dass Produkte nicht lange halten. Das sei natürlich nicht im Sinne der Verbraucher. Und auch der Müll sei immens und „gar nicht nötig“, wenn die Produkte länger halten würden. Diese Meinung hat Wagenknecht mit vielen Politikern anderer Couleur gemein.

Mit anderen Forderungen hebt sich die Linke dann doch sehr viel stärker ab – und eckt auch an. In ihrem Buch fordert Wagenknecht unter anderem, dass die Europäische Zentralbank (EZB) Geld drucken und an bedürftige Staaten verteilen soll, damit diese es in ihre Wirtschaft investieren können. Wie soll das gehen, will Rickens wissen. „Die EZB druckt ja auch jetzt schon Geld“, entgegnet Wagenknecht. „Aber es fließt an die Kapitalmärkte, es werden Anleihen gekauft.“ Dieses Programm soll den Euro retten, aber die Arbeitslosigkeit in den Krisenländern gehe nicht relevant zurück, die Wirtschaftsproduktivität steige nicht. Besser wäre es, wenn die EZB die Investitionen der öffentlichen Hand finanzieren würde. Die EZB soll Staaten direkt unterstützen, quasi zu Investitionen in bestimmte Projekte verpflichten? Die Zuschauer schauen irritiert.

Die Kritik Wagenknechts an der EU aber können wieder viele teilen. Auf ihre Zeit als Abgeordnete im Europäischen Parlament blickt die heutige Bundestagsabgeordnete nämlich sehr kritisch zurück. „Die fünf Jahre in Brüssel waren für mich wirklich eine Ernüchterung“, gibt Wagenknecht offen zu. Bundestagsabgeordnete seien viel näher an ihren Wählern, hätten einen Wahlkreis, um den sie sich kümmern müssten. Das sei bei Europa-Abgeordneten anders.

Auch stünden Bundestagsabgeordnete viel mehr unter Kontrolle der Öffentlichkeit. Schlimmer noch sei aber die politische Arbeit in Brüssel. „Da sitzen mehr Lobbyisten als Abgeordnete in den Ausschüssen“, kritisiert sie. „Sie sind fixiert darauf, was den großen Unternehmen in Europa gut tut.“ Auch damit kann sie punkten, ebenso wie mit ihrer Kritik daran, dass Unternehmen wie Apple in manchen Ländern Europas so gut wie keine Steuern bezahlen, aber viel Geld verdienen würden.