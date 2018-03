Handelskonflikt EU-Staaten fordern dauerhafte Ausnahme von US-Strafzöllen

Die Europäische Union fordert eine dauerhafte Ausnahme von den US-Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte. Washington gibt sich gesprächsbereit.

BerlinDie Europäische Union fordert eine dauerhafte Ausnahme von den US-Schutzzöllen auf Stahl und Aluminium. In einer am Freitag von den 28 Staats- und Regierungschefs beim Gipfel in Brüssel verabschiedeten Erklärung wird die vorläufige Ausnahme zwar begrüßt, aber als nicht ausreichend bezeichnet.

Die EU behalte sich geeignete und angemessene Gegenmaßnahmen gegen die USA vor, falls die Regierung in Washington nicht auf die Erhebung der Zölle verzichten sollte. Die Begründung, zusätzliche Zölle aus Gründen der nationalen Sicherheit zu verhängen, sei keine angemessene Antwort auf die weltweiten Überkapazitäten in dem Wirtschaftszweig.

Der Maschinenbau-Verband VDMA begrüßt die gemeinsame Linie der EU. Doch eine Eskalation des Konflikts sei noch immer nicht abgewendet: „Die EU darf sich daher nicht auf ein „wie du mir, so ich dir“ einlassen. Sonst droht der Welthandel zu einem Basar zu verkommen und ruft andere Staaten mit ähnlichen Argumenten auf den Plan. Vielmehr muss die EU zum regelbasierten Ansatz der Welthandelsordnung WTO zurückkehren,“ heißt es in einer Pressemeldung.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich erleichtert gezeigt, dass die US-Schutzzölle zunächst nicht für die EU gelten. „Ich bin sehr froh, dass wir für die deutsche Stahl- und Aluminiumindustrie und die Beschäftigten dort jetzt eine Situation vermieden haben, die zu großer Unsicherheit geführt hätte“, sagte der CDU-Politiker am Freitag im Deutschlandfunk.

Nun hätten die Europäer in den nächsten sechs Wochen die Möglichkeit, mit den USA strittige Handelsfragen zu diskutieren. Dass als Konsequenz aus den US-Zöllen der europäische Markt mit chinesischem Billigstahl überschwemmt wird, ist Altmaier zufolge nicht zu befürchten. „Das glaube ich nicht. Denn in dem Fall hätten wir auch die Möglichkeit, uns zur Wehr zu setzen“, sagte er.

Merkel: „Wenn Strafzölle kommen, antworten wir mit Gegenmaßnahmen“

Die USA wollen ab Freitag zusätzliche Zölle von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium erheben. Nach Angaben von Präsident Donald Trump sind die 28 EU-Staaten wie auch andere Länder davon vorerst ausgenommen. Die Ausnahmen gelten bis zum 1. Mai. Trump kündigte an, die Gespräche mit den betroffenen Staaten fortzusetzen.

Altmaier sagte, in den Verhandlungen werde es darum gehen, in welchen Handelsbereichen sich die Amerikaner, aber auch die Europäer unfair behandelt fühlten. Nach Worten des Ministers muss allerdings auch auf internationaler Ebene diskutiert werden, wie solche unfairen Praktiken abgebaut werden. „Am Ende dieser Gespräche muss die internationale Handelsarchitektur stabiler sein“, mahnte Altmaier. Die Zollentscheidungen der US-Regierung zeigten, dass für die Verhandlungen nicht unbegrenzt Zeit sei.

Die deutsche Wirtschaft rechnet angesichts der angekündigten Strafzölle für China trotzdem mit negative Folgen. „Uns kann das nicht zufriedenstellen“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Martin Wansleben, am Freitag in der ARD. „Wir alle sind auch ein bisschen China, denn wir sind ja sehr stark Kunden und Lieferanten von China.“ Habe Deutschlands wichtigster Handelspartner Schwierigkeiten, komme das bei den hiesigen Unternehmen an. „Das hängt alles mit allem immer zusammen.“

Die Führung in Peking reagiere bislang sehr besonnen auf die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump. „Die Chinesen sind die größten Gläubiger der USA, die haben sozusagen den Dollar in der Hand“, sagte Wansleben. „Wie sich das Herr Trump vorstellt, ist mir völlig schleierhaft.“ Die Vereinigten Staaten zahlten einen hohen Preis, da die Zölle am Ende wie Steuern wirkten. „Die USA drohen auch – wenn man es extrem formulieren will – zu verarmen.“

„Ich halte das Vorgehen der USA für äußerst besorgniserregend“, meint Dieter Kempf, Präsident des Verbands der deutschen Industrie. „Die EU und die Bundesregierung müssen an die USA appellieren, sich auch in Zukunft an die Regeln der Welthandelsorganisation WTO zu halten und diese nicht zu untergraben,“ teilt der Verband in einer Pressemitteilung mit.

„Es ist abstrus, dass Deutschland und die EU die nationale Sicherheit der USA bedrohen sollten. Daher ist es richtig, dass sie zunächst nicht mit Zöllen auf Stahl und Aluminium belegt werden. Mit ihrem Alleingang riskieren die USA eine Eskalation des Handelskonflikts mit China und allen Staaten, die weiterhin von den Zöllen betroffen sind.“

Gabriel Felbermayr, Leiter des ifo Zentrums für Außenwirtschaft, betont, dass die EU sich nicht auf einen Deal mit den USA einlassen dürfe. Sonst bliebe „die WTO geschwächt zurück“, teile er in einer Pressemeldung mit. „Mit dem Abschluss einer bilateralen Vereinbarung lässt die EU zu, dass Präsident Trump einen Keil zwischen die anderen WTO-Mitglieder treibt. Kleine und ärmere Länder bleiben allein zurück und haben kaum Aussicht auf Erfolg, die rechtswidrigen Zölle der USA zu bekämpfen. Das WTO-feindliche Vorgehen der USA bleibt ungeahndet.“

Trump hatte am Donnerstag angekündigt, zusätzliche Zölle auf chinesische Waren im Wert von 60 Milliarden Dollar erheben zu wollen. Zudem sollen die US-Schutzzölle auf Stahl- und Aluminium-Importe am Freitag in Kraft treten, von denen die EU-Staaten vorerst ausgenommen wurden. Die chinesische Regierung will ihrerseits Zölle auf amerikanische Waren mit einem Wert von bis zu drei Milliarden Dollar erheben.