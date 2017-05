Für gmx, Web.de, LinkedIn, Xing oder WhatsApp gilt das Gesetz nicht

Zudem wird laut Fechner der Anwendungsbereich des Gesetzes beschränkt: "Es werden nur soziale Netzwerke ohne Themenvorgabe erfasst", betonte der SPD-Politiker. Auf Maildienste wie gmx und Web.de, auf berufliche Netzwerke wie LinkedIn und Xing und auf Dienste wie WhatsApp sei das Gesetz nicht anwendbar. Darüber hinaus hätten sich Koalitionsfraktionen darauf verständigt, dass ein soziales Netzwerk nur dann Auskunft über Kundendaten erteilen müsse, wenn ein Gericht ein "berechtigtes Interesse und eine Verletzung des Auskunftssuchenden festgestellt" habe.

Im weiteren Verfahren will die SPD-Fraktion Fechner zufolge den Anspruch auf Auskunft über Bestandsdaten auf schwere Persönlichkeitsrechtsverletzungen begrenzen. Wichtig sei in diesem Zusammenhang die Verpflichtung für soziale Netzwerke, in Deutschland eine Zustellungsperson zu nennen, an die Unterlassungsklagen und behördliche Verfügungen zugestellt werden können. "Damit Bürger und Behörden ihre Rechte einfach durchsetzen können, wollen wir im Gesetz regeln, dass die Zustellperson samt Adresse auf der Website eines sozialen Netzwerkes genannt werden muss", sagte Fechner.

Da das Justizministerium von einem nicht zustimmungspflichtigen Gesetz ausgeht, hat der Bundesrat nur das Recht, Einspruch einzulegen. Diesen Einspruch kann aber der Bundestag zurückweisen, so dass das Gesetz vom Bundesrat nicht verhindert werden kann. Die Grünen-Rechtspolitikerin Künast betonte indes, dass Bund- und Länderkompetenzen noch strittig seien. Zudem sei auch noch nicht geklärt, für welche Unternehmen das Gesetz gelten solle. Die Prüfung durch die Europäische Kommission, das sogenannte Notifizierungsverfahren, laufe noch bis Ende Juni. „Europarechtliche Bedenken müssten in einem geordneten Verfahren aber vorher geklärt werden, statt erst zum Ende der parlamentarischen Beratung“, sagte Künast.