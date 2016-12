Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Populisten profitieren von der Stimmung

Es handele sich überwiegend um Männer, die sich persönlich diffus bedroht fühlten, die misstrauisch seien, „denen es auf den Senkel geht, dass ihre Welt fremder wird“. Vowe hält sie für „weitgehend unbelehrbar“. Trotzdem solle man Vorurteile und Hasskommentare „auseinandernehmen“, durch Fakten widerlegen. Nicht um die postende Minderheit zu überzeugen, „sondern mit Blick auf die anderen.“ Aber Fakten und Argumente, funktionieren die noch? Wo es doch immer stärker „postfaktisch“ – wahrheitsunabhängig – zugeht. Mit dem „Wort des Jahres 2016“ können Marcinkowski und Vowe nicht viel anfangen.

„Es ist eigentlich ein gefährlicher Begriff“, sagt Marcinkowski. Zwar sieht er durchaus eine mangelnde Bereitschaft bei vielen, sich mühsam und differenziert mit Tatsachen auseinanderzusetzen. Aber: Bei so komplexen Themen wie Globalisierung, Digitalisierung oder Migration, „da mangelt es uns auch schlicht an Wissen“. Und: „Wer bestimmt denn, was die richtigen Fakten sind? Fakten werden durch den Beobachter immer subjektiv weitergegeben.“ Er warnt: „Es ist wenig hilfreich, pauschal bestimmte Sichtweisen als postfaktisch zu diskreditieren.“

Rechtspopulistische Parteien in Europa Ungarn Die nationalkonservative und rechtspopulistische Fidesz regiert das Land seit 2010 mit absoluter Mehrheit. Ministerpräsident Viktor Orban schränkte trotz Protesten der „Brüsseler Bürokraten“ Pressefreiheit und Datenschutz ein. Gegen ankommende Flüchtlinge ließ er die Grenzen mit Zäunen abriegeln.

Polen Die nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) regiert seit 2015 in Warschau mit absoluter Mehrheit. Muslime sind ihr und weiten Teilen der Bevölkerung nicht willkommen.

Österreich Die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) ist nicht erst seit Beginn der Flüchtlingskrise im Aufschwung. „Österreich zuerst“ ist ihre Devise. Bei den Landtagswahlen 2015 verzeichnete sie massive Zugewinne. Sie ist an zwei Regierungsbündnissen beteiligt. In Umfragen liegt sie derzeit deutlich vor der sozialdemokratischen SPÖ und der konservativen ÖVP.

Frankreich Die rechtsextreme Front National (FN) ist seit Jahrzehnten eine politische Größe. Die Partei um Marine Le Pen bemüht sich um ein bürgerliches Image. Inhaltlich haben sich die Positionen im Vergleich zur Zeit des Parteigründers Jean-Marie Le Pen aber kaum verändert. Bei der Wahl zum Europaparlament 2014 wurde die FN stärkste Kraft im Land. Sozialisten und Republikaner lehnen eine Zusammenarbeit bisher ab.

Italien Schon seit Ende der 80er Jahre gibt es die rechtspopulistische Lega Nord. Bei den Wahlen 2013 knackte die europafeindliche Partei nur ganz knapp die Vier-Prozent-Hürde. Seit ihr Chef Matteo Salvini in der Flüchtlingskrise eine immer fremdenfeindlichere Ausrichtung vorangetrieben hat, steigen die Umfragewerte der Partei wieder.

Niederlande Die Partei für die Freiheit (PVV) von Geert Wilders sitzt seit zehn Jahren im Parlament. Hauptthema ist eine scharfe Islam-Kritik. Seit 2012 ein Tolerierungsabkommen zwischen Christdemokraten, Rechtsliberalen und PVV zerbrach, schließen fast alle Parteien eine Zusammenarbeit mit Wilders aus.

Großbritannien Die UK Independence Party (UKIP) hat mit dem Brexit-Votum beim britischen EU-Referendum ihr Ziel erreicht. Seit Parteichef Nigel Farage zurückgetreten ist, herrscht in der Partei allerdings Chaos.

Schweden Die Schwedendemokraten (SD) geben sich national-gesinnt und eurokritisch. Bei der Reichstagswahl 2014 kamen sie auf fast 13 Prozent der Stimmen. Die anderen Parteien lehnen eine Zusammenarbeit mit der rechten Partei ab.

Schweiz Die nationalkonservative Schweizerische Volkspartei (SVP), die von der AfD als ein Vorbild angesehen wird, ist seit Jahren die wählerstärkste Partei. Mit einem Programm zur Verschärfung des Asylrechts und zur Abgrenzung von der EU kam sie 2015 mit 29,4 Prozent auf ihr bislang bestes Ergebnis. Die SVP ist seit langem in der Regierung vertreten. In der Schweiz ist es üblich, dass die vier wählerstärksten Parteien die siebenköpfige Regierung bilden.

Dänemark Die Dansk Folkeparti (DF) ist ein akzeptierter Teil des Parteienspektrums. Die strenge Asylpolitik Dänemarks trägt die Handschrift der Rechtspopulisten. Obwohl die DF bei der Wahl im Juni 2015 stärkste bürgerliche Kraft wurde, lehnte sie eine Regierungsbeteiligung ab. In Norwegen dagegen regiert die einwanderungskritische Fortschrittspartei mit, in Finnland die rechtspopulistische Partei Die Finnen.

Werde das „Postfaktische“ auch meist negativ rechten Hetzern und Populisten zugeordnet, rät Vowe, nicht ins Schwarz-Weiß-Schema zu verfallen. Fakten und Emotionen seien zudem kein Gegensatzpaar. „Menschen können auch durch eine Mischung von Argumenten und Emotionen überzeugt werden.“ Der Ausstieg aus der Kernenergie sei „postfaktisch“ gewesen – von Ängsten nach Fukushima beeinflusst. Auch die Hilfsbereitschaft gegenüber Flüchtlingen sei nicht von Fakten, sondern Mitgefühl getragen.

Doch 2017 ist Wahljahr. Das Erstarken der AfD und der Erfolg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl gelten als Belege dafür, dass die „postfaktische“ Karte zieht. Ein Mittel also, auf das im Wahlkampf auch die etablierten Parteien setzen werden? Für die wichtige Landtagswahl im kommenden Mai in Nordrhein-Westfalen stellt Ministerpräsidentin Hannelore Kraft klar, bei der SPD werde es das nicht geben. „Sie werden von mir keine Strategie-Änderung bekommen, die heißt: Wir sind demnächst auch mal ohne Fakten unterwegs und machen nur Bauchgefühl und Hetze oder Ähnliches.“