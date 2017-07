Hilfe für Mossul : Deutschland investiert in Wiederaufbau

Datum: 25.07.2017 01:55 Uhr

Die irakische Stadt Mossul ist aus der Herrschaft des IS befreit. Doch wer vor ihr geflohen war, kann nicht zurückkehren – die Stadt liegt in Schutt und Asche. Die Bundesregierung will das ändern.