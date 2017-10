 Horst Seehofer: CSU-Parteitag wird voraussichtlich auf Dezember verschoben

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Horst Seehofer Der CSU-Parteivorsitzende hatte schon vor einigen Tagen eine Verschiebung des Parteitags in Aussicht gestellt. (Foto: dpa)

München/BerlinDer eigentlich für Mitte November geplante CSU-Parteitag wird wegen der Jamaika-Sondierungen wohl tatsächlich um einen Monat verschoben. „Ich gehe davon aus, dass wir den Parteitag Mitte Dezember machen müssen“, sagte CSU-Chef Horst Seehofer der Deutschen Presse-Agentur in München. Man müsse „der Realität ins Auge sehen“, erklärte Seehofer nach den ersten Treffen von CDU und CSU mit FDP und Grünen in Berlin. Denn in Unionskreisen wird davon ausgegangen, dass sich die Sondierungsgespräche mehrere Wochen hinziehen könnten, möglicherweise sogar bis Mitte November.

Seehofer hatte eine Verschiebung des Parteitags schon vor einigen Tagen als Möglichkeit in Aussicht gestellt – weil dort dann schon über die Inhalte eines möglichen Koalitionsvertrags oder mindestens über das Ergebnis der Sondierungsgespräche abgestimmt werden könnte. Klar ist aber, dass der Parteitag noch in diesem Jahr sein muss, weil turnusmäßig die Neuwahl des gesamten Parteivorstands ansteht.