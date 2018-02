Informationen aus Parteikreisen CDU-Generalsekretär Tauber tritt offenbar zurück

Die CDU muss einen neuen Generalsekretär suchen. Der Merkel-Vertraute Tauber gilt als umstritten, kämpft aber auch mit gesundheitlichen Problemen.

BerlinCDU-Generalsekretär Peter Tauber stellt nach Angaben aus Parteikreisen sein Amt zur Verfügung. Tauber werde dafür seine Reha unterbrechen, um dies selbst am Montag in den Parteigremien zu erklären, hieß es am Sonntag. Es habe für ihn seit langem festgestanden, diesen Schritt im Zusammenhang mit einer Regierungsbildung zu vollziehen, hieß es weiter.

Tauber hatte an den Sondierungsgesprächen schon bei den Jamaika-Parteien und dann auch den Groko-Koalitionsverhandlungen wegen einer langwierigen Erkrankung nicht teilnehmen können. Nun wolle er den Weg freimachen, dass bereits auf dem Sonderparteitag am 26. Februar ein neuer Generalsekretär gewählt werden könne. Der hessische CDU-Politiker wurde von Merkel Dezember 2013 zum Generalsekretär ernannt und vom CDU-Bundesparteitag im April 2014 in das Amt gewählt.

Mit dem angekündigten Rückzug von Tauber bekommt Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel mehr Spielraum für eine personelle Neuaufstellung. Sie hatte eine Liste der CDU-Minister noch vor dem Sonderparteitag versprochen.

Die CDU besetzt neben dem Kanzlerposten sechs Ministerien in der angestrebten neuen großen Koalition. Nachdem Forschungsministerin Johanna Wanka schon vor der Wahl ihren Rückzug angetreten hatte, nach dem Wechsel von Wolfgang Schäuble an die Spitze des Bundestages und dem Rückzug von Thomas de Maiziere kann Merkel auf jeden Fall drei Posten mit neuen Leuten besetzen. Mit dem Amt des Generalsekretärs wäre nun auf jeden Fall ein vierter Posten vakant.

In der CDU findet derzeit eine intensive Auseinandersetzung sowohl über die personelle als auch inhaltliche Aufstellung statt. Mehrere CDU-Spitzenpolitiker äußerten sich am Wochenende kritisch zu Forderungen nach einem konservativeren Profil. Wegen des schlechten Bundestagsergebnisses und der schleppenden Regierungsbildung schwelt in der CDU seit Wochen eine Debatte über den künftigen Kurs.

Allerdings verliert Merkel mit Tauber erneut einen engen Vertrauten. In den zwölf Amtsjahren als Kanzlerin und den fast 18 Jahren Parteivorsitz war er der vierte Generalsekretär - und der erste, der nicht aus Nordrhein-Westfalen kam. Der Hesse diente oft als Blitzableiter für das Unwohlsein in der Partei über Merkels Kurs, was sich bei Tauber auch an seinen Wahlergebnissen auf Parteitagen zeigte.

Zum Leidwesen der Merkel-Kritiker in der Partei galt er als sehr loyal, auch in der Flüchtlingskrise. Da die 63-Jährige sich aber stets mit einem kleinen Kreis an langjährigen Vertrauten umgibt, bricht nach dem Weggang ihres außenpolitischen Beraters Christoph Heusgen ein weiterer Pfeiler zumindest ihres bisherigen Herrschaftssystems weg.

CDU – neue Köpfe Jens Spahn (37) Sein Name wird in der CDU als Erstes genannt, wenn es darum geht, junge Leute ins Kabinett zu holen. Der bisherige Finanz-Staatssekretär ist ehrgeizig und gut vernetzt. Spahn profiliert sich gerne als Merkel-Kritiker und wird von vielen in der CDU hochgeschätzt, vor allem beim konservativen Flügel. Probleme bei einem Ministeramt könnte es geben, weil für den NRW-Proporzplatz auch der bisherige Gesundheitsminister Hermann Gröhe im Kabinett bleiben könnte, etwa als neuer Bildungsminister. Carsten Linnemann (40) Der wirtschaftsliberale Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung arbeitet eng mit Spahn und Paul Ziemiak, dem Chef der Jungen Union, zusammen. Linnemann hat als einer der Ersten in der Partei nach dem Verlust des Finanzministeriums den Finger in die Wunde gelegt. Die Ressortaufteilung wiege schwer und gehe „mitten ins Mark“ der CDU. Linnemann könnte in einem künftig vom bisherigen Kanzleramtsminister Peter Altmaier geführten Wirtschaftsministerium Staatssekretär werden. Julia Klöckner (45) Die rheinland-pfälzische Landes- und Fraktionschefin gilt als eine der größten Nachwuchshoffnungen der CDU. Klöckner ist bereits seit 2012 CDU-Bundesvize, ihr Wort hat in der Partei Gewicht. Sie könnte als neue Landwirtschaftsministerin nach Berlin wechseln. Es wird aber auch darüber spekuliert, dass Klöckner neue CDU-Generalsekretärin werden könnte. Helge Braun (45) Der bisherige Staatsminister im Kanzleramt verhandelte bei den Koalitionsverhandlungen für die CDU federführend das zentrale Zukunftsthema Digitalisierung. Der wegen seiner besonnenen Art auch in der SPD geschätzte Arzt könnte als neuer Kanzleramtsminister eine Schlüsselrolle in der künftigen Bundesregierung spielen. Annette Widmann-Mauz (51) Die bisherige parlamentarische Staatssekretärin im Gesundheitsressort gilt als Kandidatin für das Gesundheitsministerium. Das würde auch passen, weil Merkel angekündigt hat, dass künftig jedes zweite Mitglied ihres Kabinetts weiblich ist. Widmann-Mauz ist zugleich auch Chefin der Frauen Union. Ursula von der Leyen (59) Sie ist quasi gesetzt für das Amt der Verteidigungsministerin, das sie seit 2013 innehat. In der CDU gilt die Tochter des früheren niedersächsischen Ministerpräsidentin Ernst Albrecht als Frau mit einem ausgeprägten Machtanspruch. Das könnte sie ins Spiel bringen, wenn Merkel bei einer kurzfristigen Neuwahl nicht mehr will. Annegret Kramp-Karrenbauer (55) Die saarländische Ministerpräsidentin und Merkel-Vertraute gilt als eine der größten Zukunftshoffnungen in der CDU und wird als mögliche Nachfolgerin der Kanzlerin gehandelt. Falls sie aktuell nicht in das Bundeskabinett eintritt, gilt es im politischen Berlin als denkbar, dass Merkel sie zur Halbzeit der Legislaturperiode im Zuge einer möglichen Kabinettsumbildung in die Regierung holt. Daniel Günther (44) Der schleswig-holsteinische Regierungschef führt geräuschlos ein funktionierendes Jamaika-Bündnis mit Grünen und FDP. Sein Platz ist absehbar in Kiel. Günther hat wiederholt gefordert, die CDU brauche neue Gesichter im Kabinett und müsse sich verstärkt über die Zeit nach Merkel Gedanken machen. Günther gilt dabei selbst als eine Zukunftshoffnung in der CDU. Michael Kretschmer (42) Seit Dezember ist er neuer sächsischer Ministerpräsident, gilt als Mitglied des konservativen Flügels in der Partei und könnte einer der kommenden, führenden Köpfe in der CDU sein. Seine Hauptaufgabe aber liegt zunächst vor allem in Sachsen, er muss die CDU dort wieder auf Kurs bringen. Bei der Bundestagswahl lag die AfD vor den Christdemokraten.

Anderseits verschafft Tauber der CDU-Chefin Merkel mit seinem Rückzug als Generalsekretär gleichzeitig mehr Freiheit für die geforderte personelle Neuaufstellung - und könnte zudem zugleich eine offene Flanke beseitigen. Denn der nordrhein-westfälische CDU-Landesverband, aus dem ehrgeizige jüngere Politiker wie Jens Spahn, Carsten Linnemann oder Paul Ziemiak kommen, beansprucht als größter Landesverband traditionell das Recht, den Posten zu besetzen.

Bei den meisten Generalsekretären wie Ruprecht Polenz, Laurenz Meyer, Ronald Pofalla und Hermann Gröhe hatte sich Merkel auch daran gehalten. Aber auch wenn sie nun keinen Nordrhein-Westfalen als Nachfolger Taubers wählen sollte: Merkel schlicht einen Posten mehr zu verteilen, mit dem sich auch andere Regionen oder Parteiflügel befrieden lassen.

Dieser größere Spielraum ist auch wichtig, weil es scheinbar Unvereinbarkeiten zwischen verschiedenen Wünschen, Ambitionen und Zusagen gibt. So hat Merkel versprochen, dass die Hälfte ihres neuen Kabinetts aus Frauen bestehen soll.

Das macht es aber zumindest schwieriger, etwa Spahn ins Kabinett zu holen und hat Spekulationen über Julia Klöckner befördert - zumal Nordrhein-Westfalen mit Gröhe wahrscheinlich bereits einen Minister stellt.

Auch der baden-württembergische Landesverband, der ohnehin konservativer und Merkel-kritischer geworden ist, will nach Schäubles Abgang einen Ausgleich haben. Ministerchancen eingeräumt werden deshalb auch Annette Widmann-Mauz, die zudem Vorsitzende der mächtigen Frauenunion ist.

Da Niedersachsen (von der Leyen) und Saarland (Altmaier) nach diesem Modell abgedeckt wären, könnte der wie Tauber aus Hessen stammende, bisherige Staatsminister im Kanzleramt, Helge Braun, weiter nach oben aufrücken. Den neuen Generalsekretär dürfte Merkel bereits am Montag in den Parteigremien vorschlagen.