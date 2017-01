 Innenausschuss: Behörden haben Spur von gefährlicheN Islamisten verloren

BerlinDie Sicherheitsbehörden haben drei als Gefährder eingestufte Islamisten aus den Augen verloren. In der Sitzung des Innenausschusses hätten die Behörden mitgeteilt, dass sie von drei der 547 bekannten Gefährder den konkreten Aufenthaltsort im Augenblick nicht kennen würden, sagte der SPD-Innenpolitiker Burkhard Lischka am Mittwoch nach den Beratungen in Berlin. Dies sei ein Sicherheitsrisiko, denn auch der Berlin-Attentäter Anis Amri sei in den Wochen vor dem Anschlag vom Radarschirm verschwunden.

Behörden und Politik müssten daran arbeiten, dass es solche Risiken nicht mehr gebe. So müssten strafrechtliche Delikte dazu genutzt werden, Personen in Haft zu nehmen. Bei Amri habe es Fehler gegeben, die ihn letztlich den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt ermöglicht hätten.

Bundesinnenminister Thomas de Maiziere sagte nach der Sitzung, die Regierung unterstütze jede Form der Aufklärung, die der Bundestag beschließe. Es gebe aber parallel keine Zeit zu verlieren, Konsequenzen aus dem Fall Amri zu ziehen.

Nötig seien eine verschärfte räumliche Beschränkung und eine bessere Überwachung von Gefährdern sowie strengere Regeln zur Abschiebehaft. Zu ihrer Verhängung müsse ausreichen, dass eine erhebliche Gefahr für die Sicherheit vorliege. Auch sei eine Vereinheitlichung der Sicherheitsstandards in Deutschland nötig.

Als Konsequenz aus dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt lässt de Maiziere den Umgang mit allen als gefährlich eingeschätzten Islamisten überprüfen. Auf seine Anweisung hin nehme eine Arbeitseinheit des Gemeinsamen Terrorabwehrzentrums (GTAZ) der Behörden jeden ihr bekannten Gefährder nochmals unter die Lupe und prüfe, ob eine Abschiebung oder sonstige Maßnahmen erforderlich seien, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch im Bundestag.

Die Opposition sieht eine Reihe ungeklärter Fragen. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch warf die Frage auf, wieso die Überwachung Amris im September eingestellt worden sei und wie es zur Einschätzung gekommen sei, dass Amri nicht gefährlich sei, obwohl etwa der marokkanische Geheimdienst im Oktober eine andere Ansicht mitgeteilt habe. Zudem seien Verfahren gegen Amri wegen Betrugs, Drogendelikten und anderen Vergehen eingestellt worden. „Das alles stinkt zum Himmel“, sagte Bartsch. Er warf weiter die Frage auf, ob Amri von den Behörden als Quelle genutzt werden sollte. Der Grünen-Politiker Konstantin von Notz kritisierte, die Regierung wolle einen Blick auf Versäumnisse nur im Geheimen durch eine Task Force des Parlamentarischen Kontrollgremiums ermöglichen. Offenbar werde hier bewusst Aufklärung ausgebremst.