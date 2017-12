Innenpolitik : CDU streitet über Familiennachzug für Flüchtlinge

Datum: 27.12.2017 13:14 Uhr

Update: 27.12.2017, 15:04 Uhr

Gespaltene Meinungen bei der CDU: NRW-Ministerpräsident Laschet will in Härtefällen den Familiennachzug zulassen, Saarlands Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer lehnt das ab – und bald stehen schon die Sondierungen an.