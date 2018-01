 Insa-Umfrage: Union büßt an Zustimmung ein

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Angela Merkel Die Zustimmung für die Partei der CDU-Vorsitzenden und Bundeskanzlerin schrumpft etwas. (Foto: dpa)

BerlinDie Union kann von den Gesprächen über eine Neuauflage der großen Koalition offenbar nicht profitieren. In einer am Mittwoch veröffentlichten Insa-Umfrage für die „Bild“ verlieren CDU und CSU einen Punkt und kommen auf 31,5 Prozent. Die AfD hingegen steigt demnach um einen halben Punkt auf 13,5 Prozent. SPD (19,5 Prozent), FDP (10 Prozent), Linke (11 Prozent) und Grüne (10 Prozent) hielten ihre Werte aus der Vorwoche. Union und SPD wollen noch bis Donnerstag ausloten, ob sie erneut eine große Koalition bilden können. In der SPD gibt es dagegen große Vorbehalte.