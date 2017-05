Einige spannende Fragen bleiben offen

Das allerdings hatte in der Anne-Will-Talkshow am Sonntag sogar Jürgen Trittin von den Grünen beteuert. Der Fall des Bundeswehr-Oberleutnants, der sich ohne Weiteres als syrischer Flüchtling registrieren lassen konnte, zeige, "dass in einer öffentlichen Verwaltung unter Führung von CDU-Ministern nicht alles stimmt", argumentierte Schulz. Ob die SPD tatsächlich Potenzial sieht, beim Thema Innere Sicherheit die Unionsparteien zu attackieren, wäre eine spannende Frage. Sie wurde in beiden Sendungen nicht gestellt.



Dafür ging es um Steuersenkungen (die wollte Schulz nicht versprechen, sondern Entlastungen etwa durch gebührenfreie Kitas und bei der Krankenversicherung) und Koalitionsaussagen, auf die er sich nicht viel konkreter festlegen wollte, als dass er gegen eine Große Koalition unter SPD-Führung nichts hätte.

Seinem Rezept, Schlüsselaussagen zu wiederholen, blieb Schulz treu: Wie schon im März sprach sehr er im ZDF mindestens dreimal von der "hart arbeitenden Mitte dieses Landes". Bei Tina Hassel und Rainald Becker in der ARD sprach er davon nicht, erwähnte dafür gleich zweimal seine Freundschaft mit Emmanuel Macron, der zur selben Zeit als neuer französischer Präsident beim Staatsbesuch von Kanzlerin Merkel empfangen wurde.

Vorwürfe, er würde "durch die Provinz tingeln", während Angela Merkel "Champions League spiele" (ARD-Mann Becker hatte eine Menge Fußball-Metaphern auf Lager) konterte er damit, eben "näher an den Problemen der Menschen" zu sein als die Bundeskanzlerin. Da mag er recht haben. Ob es allerdings eine gute Idee war, die Aussage noch damit zu untermauern, dass er in dem Punkt "in allen Umfragen einen Vorsprung" habe, ist eine andere Frage. Politiker, die nicht nur immerzu an Umfragen denken, sondern auch noch davon reden, erwecken wenig Vertrauen. Dafür mag es eine gute, neue SPD-Idee sein, von den Unionsparteien im betriebswirtschaftlichen Jargon als "unserem Wettbewerber" statt als Gegner zu sprechen.

Fazit: Bis der Bundestagswahlkampf eine "Sternstunde der Demokratie" werden kann, wie Schulz es auch schon für möglich hielt, wäre es noch ein sehr weiter Weg. Ihn nach der NRW-Wahl schon für gelaufen zu halten, wäre aber auch ein Fehler. Ein paar frische Ideen und vor allem Durchhaltewillen scheinen Martin Schulz und sein Team durchaus zu haben.