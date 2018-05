Iran Trumps „schwerster und folgenreichster“ Fehler – deutsche Politik ist alarmiert

Selbst erfahrene Außenpolitiker sind entsetzt über die Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran. Der neue US-Botschafter in Berlin muss viel Kritik einstecken.

Es sei eine Flamme angezündet worden sei, „vor der ich Angst habe“, sagt der Chef der Münchener Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger. (Foto: dpa) Donald Trump

Düsseldorf, BerlinDeutsche Außenpolitiker schätzen die Entscheidung der USA, sich nicht weiter an das Iran-Abkommen zu halten, als dramatisch ein. Roderich Kiesewetter warnte: „Wir stehen am Vorabend einer krisenhaften Entwicklung“, sagte der CDU-Außenpolitiker. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht am Vorabend einer kriegerischen Entwicklung stehen.“

Er sieht die USA nicht mehr als verlässlichen Partner. „Das Vorgehen der USA spaltet nicht nur den Westen, sondern ist der ultimative Weckruf an die Europäer, eigenständiger zu werden“, sagte Kiesewetter dem Handelsblatt. „Der Westen darf sich weder politisch, noch seine Wirtschaft, durch die USA erpressen lassen.“

Aus Sicht Kieswetters schwächt die Iran-Entscheidung von Präsident Donald Trump „die regelbasierte Ordnung des internationalen Systems, führt zu mehr Unsicherheit und unterminiert unser bewährtes, multilateral abgestimmtes Handeln“.

Europa und die USA seien zwar nach wie vor eng aufeinander angewiesen – wirtschaftlich wie sicherheitspolitisch. „Jedoch haben die USA mit ihrem Ausscheren aus dem Gefüge der westlichen Diplomatie nun erreicht, dass keine gemeinsame, abgewogene Strategie gegenüber dem Nahen Osten verfolgt werden kann.“

Umso notwendiger sei es jetzt, dass die Europäer „viel mehr Eigenständigkeit und Handlungsfähigkeit“ in den fragilen Staaten entwickeln müssten. „Mehr Unberechenbarkeit im Nahen Osten wird die Folge sein und es wird schwieriger für die Amerikaner, die Europäer bei den eigenen sicherheitspolitischen Zielen einzubinden“, sagte der CDU-Politiker.

Insofern seien die USA gefordert, insbesondere der US-Kongress, „neues Vertrauen“ aufzubauen. „Das transatlantische Verhältnis ist damit nicht gebrochen, steht aber vor einer von den USA herbeigeführten, erheblichen Belastungsprobe.“

Der Chef der Münchener Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger sprach vom „schwersten und folgenreichsten“ Fehler in Trumps bisheriger Amtszeit. „Dies ist gefährlich“, sagt er. Es sei eine Flamme angezündet worden sei, „vor der ich Angst habe“.

Josef Braml von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) sagte, man solle sich darauf einstellen, „dass die USA Präventivschläge gegen den Iran durchführen werden“. Ein Krieg könne Trump innenpolitisch nutzen und würde „es dem globalen Rivalen China erschweren, sich mit dringend benötigten Rohstoffen aus dieser Region zu versorgen“.

Europäische Staaten „wären zunächst von den Sanktionen und insbesondere von den Folgen einer destabilisierten Nachbarschaft betroffen – auch durch weitere Flüchtlingsströme.“ Amy J. Nelson, ebenfalls von der DGAP, sagte: „Trumps Rede, die voller Übertreibungen und Falschinformationen war, zeigt, dass er nicht versteht, was Rüstungskontrolle bedeutet und wie sie funktioniert.“

Der SPD-Außenpolitiker Rolf Mützenich empfahl den Europäern, den betroffenen Unternehmen „Schutz und Hilfe“ zu geben. „Investitionen und Kredite sollten abgesichert werden“, sagte er. „Wenn europäische Unternehmen, die mit dem Iran Geschäfte machen, diskriminiert werden, sollten die Europäer ihnen helfen.“

US-Botschafter Richard Grenell hatte bei Twitter geschrieben, deutsche Unternehmen sollten ihre Geschäfte mit den Iran sofort herunterfahren. SPD-Chefin Andrea Nahles sagte dazu: „Es ist nicht meine Aufgabe, die hohe Kunst der Diplomatie zu lehren. Schon mal gar nicht den amerikanischen Botschafter. Aber ein bisschen Nachhilfe scheint er zu gebrauchen.“

Ischinger kommentierte auf Twitter, Grenell solle die Politik seines Landes erklären und sich für das Gastland einsetzen, aber niemals dem Gastland sagen, was es zu tun habe, wenn man Ärger vermeiden wolle. Ischinger war früher Botschafter in Washington.

Außenminister Heiko Maas (SPD) nannte es als Priorität, dass eine Zuspitzung der Lage im Nahen Osten vermieden werden müsse. Unklar sei, was nach Auffassung der USA an die Stelle des Abkommens treten solle.

Den Iran rief er auf, seine Verpflichtungen weiter zu erfüllen. Mit Blick auf die deutsche und europäische Wirtschaft fügte er hinzu, die Folgen des US-Ausstiegs aus dem Nuklearabkommen für die Unternehmen müssten analysiert und gemeinsame Antworten gefunden werden.

„Deutsche Firmen sollten Geschäfte mit dem Iran sofort stoppen“

