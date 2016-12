FDP zurück auf der politischen Bühne

Linke stagniert

Die etwas größere der beiden Oppositionsparteien im Bundestag trat 2016 auf der Stelle. Mit Stand Ende September wurden 58.645 Mitglieder gezählt, ein Jahr zuvor waren es etwa 1000 mehr. Allerdings sei der Herbst für die Linkspartei vermutlich ein goldener gewesen, hieß es auf dpa-Anfrage, schon im dritten Quartal hätten sich die Mitgliederzahlen „erfreulich entwickelt“, sagte eine Parteisprecherin. „Nach dem Trump-Sieg gibt es eine deutliche Zunahme an Eintritten.“ In Umfragen schwankt die Linke zwischen 9,5 Prozent bei Allensbach und 11,5 Prozent bei Insa (2013: 8,6).

Grüne spüren Urwahl-Aufwind

Die Urwahl der Spitzenkandidaten für 2017 betrifft zwar eigentlich nur die männlichen Bewerber – denn Katrin Göring-Eckardt ist als Frau gesetzt. Dennoch liefert dieses aufwendige demokratische Verfahren den Grünen die Begründung für ihren Mitgliederzuwachs von 59.418 vor einem Jahr auf 60.791 im November. In den Wahlumfragen stabilisiert sich die kleinere Bundestags-Oppositionspartei bei 10 bis 11 Prozent (2013: 8,4).

FDP-Erneuerung kommt voran

Parteichef Christian Lindner hat die vor drei Jahren aus dem Bundestag geflogene FDP (2013: 4,8 Prozent) für die Wahlen 2016/17 herausgeputzt. Kritik an Merkel, CDU/CSU und den Mitte-Links-Parteien ja, Anbiederung an die rechte AfD nein – so sein Kurs, der binnen Jahresfrist zu einem kleinen Mitglieder-Plus führte (von 53.200 auf 53.800 im Dezember) und FDP-Hoffnungen fürs nächste Jahr nährt. Bundesweit liegen die Liberalen teilweise zwar bei nur fünf Prozent und laufen damit Gefahr, die Rückkehr in den Bundestag zu verpassen – laut Allensbach sind es hingegen aktuell 7,5 Prozent.

Die Sprüche der AfD Immer wieder im Mittelpunkt Ob Flüchtlingspolitik oder Fußball - mit markigen Sprüchen sorgen führende AfD-Politiker immer wieder für Kopfschütteln und Empörung, wie jetzt die stellvertretende Bundesvorsitzende Beatrix von Storch. Einige Zitate. Quelle:dpa

Undeutsches Nationalteam „Eine deutsche oder eine englische Fußballnationalmannschaft sind schon lange nicht mehr deutsch oder englisch im klassischen Sinne.“ (Der AfD-Bundesvize Alexander Gauland am 3. Juni im „Spiegel“)

Unerwünschter Nachbar „Die Leute finden ihn als Fußballspieler gut. Aber sie wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben.“ (Gauland in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ vom 29. Mai über Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng)

Bitte abschotten „Wir müssen die Grenzen dichtmachen und dann die grausamen Bilder aushalten. Wir können uns nicht von Kinderaugen erpressen lassen.“ (Gauland am 24. Februar im Magazin der Wochenzeitung „Die Zeit“ über Flüchtlinge)

Schießbefehl dringend erwünscht „Ich will das auch nicht. Aber zur Ultima Ratio gehört der Einsatz von Waffengewalt.“ (Die AfD-Bundesvorsitzende Frauke Petry in einem Interview des „Mannheimer Morgen“ vom 30. Januar 2016. Angesichts des Flüchtlingszustroms forderte sie im Notfall auch den Einsatz von Schusswaffen.)

Der Flüchtling als Angreifer „Wer das HALT an unserer Grenze nicht akzeptiert, der ist ein Angreifer. Und gegen Angriffe müssen wir uns verteidigen. (...) Es gibt keinen Grund, mit Gewalt unsere Grenze zu überqueren.“ (Die stellvertretende AfD-Bundesvorsitzende Beatrix von Storch Ende Januar auf ihrer Facebook-Seite über Flüchtlinge)

Nachhilfe in Rassenkunde „Im 21. Jahrhundert trifft der lebensbejahende afrikanische Ausbreitungstyp auf den selbstverneinenden europäischen Platzhaltertyp.“ (Der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke am 21. November 2015 in einem Vortrag über Asylbewerber aus Afrika)

Flucht als Naturkatastrophe „Das ist ungefähr so, als würden Sie mit Plastikeimern einen Tsunami stoppen wollen.“ (Der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen am 24. Oktober 2015 bei einem Landesparteitag in Baden-Württemberg über die Maßnahmen der Bundesregierung zur Bewältigung der Flüchtlingskrise)

AfD floriert durch Zuwanderungsdebatte

Von einer solchen Entwicklung können „die Etablierten“ nur träumen – die Mitgliederzahl der Rechtspopulisten um Frauke Petry und Jörg Meuthen schnellte innerhalb eines Jahres von 22.000 auf 26.000 (Dezember 2016) nach oben. Trotz Zerstrittenheit des AfD-Führungspersonals führte die strikte, auch polemische Ablehnung der Flüchtlingspolitik Merkels zu starker Mobilisierung. „Der enorme Zuspruch liegt am Politikversagen der Altparteien und dem großen Vakuum, das sie in der gesellschaftlichen Mitte haben entstehen lassen“, sagt AfD-Bundesvorstandsmitglied Georg Pazderski. In Umfragen pendelt die Partei zwischen 10,5 und 15,5 Prozent (2013: 4,7) – der Weg in den nächsten Bundestag scheint damit vorgezeichnet.