Jahresgutachten 2018 Sachverständigenrat für Integration und Migration fordert offensive Zuwanderungsdebatte

Der SVR warnt die Politik vor dem Ausschluss der Bevölkerung in der Migrationsfrage – und fordert eine öffentliche Debatte.

Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration stellt während einer Pressekonferenz das Jahresgutachten 2018 vor. (Foto: dpa) Jahresgutachten 2018 zu Integration und Migration

BerlinDer Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) hat an Parteien und Entscheidungsträger appelliert, die Debatte über Zuwanderung und Teilhabe offensiv zu führen. In seinem am Dienstag vorgestellten Jahresgutachten 2018 warnt der SVR: „Gerade in Politikfeldern wie Migration und Integration, die politisch sensibel sind und gesellschaftlich oft sehr emotional diskutiert werden, können und dürfen sich staatliche Aktivitäten nicht darin erschöpfen, einfach einen widerspruchsfreien, rechtlichen Rahmen bereitzustellen.“

Vielmehr gelte es, „die Bevölkerung einzubinden und über das Thema parlamentarisch wie öffentlich zu diskutieren“. Sollte auf Bundesebene tatsächlich bald ein Einwanderungsgesetz verabschiedet werden, könnte dies innerhalb der Gesellschaft einen notwendigen Prozess der Selbstvergewisserung in Gang setzen. Allerdings sollte niemand glauben, Migration und Integration ließen sich alleine durch Gesetzgebung steuern.

Der SVR ist ein interdisziplinär besetztes Gremium von Wissenschaftlern. Defizite sieht der Rat zurzeit besonders bei den Regelungen für die Einwanderung nicht-akademischer Fachkräfte aus Staaten außerhalb der EU. Hier plädiert er für ein neues System, bei dem auch Deutschkenntnisse stärker berücksichtigt werden.

