CSU pocht auf eine Ausweitung der Mütterrente

Die Union will auch beim Immobilienkauf mit einem Baukindergeld von jährlich 1.200 Euro pro Kind helfen. Diese Subvention würde den Staat nach früheren Angaben aus Bayern bis 2021 insgesamt rund 2,2 Milliarden Euro kosten. Den Grünen schwebt eine Wohnungsförderung für junge Familien und Menschen mit weniger Einkommen vor, der Wohnungsbau soll mit Staatsgeld angekurbelt werden. Bei der Grunderwerbsteuer soll es Freibeträge geben, was die Länder Einiges kosten würde. Und es geht weiter: Die Liberalen wollen die Stromsteuer senken, was ebenfalls die Staatskassen belastet.

Für eine Forschungsförderung hat die Union Steuerausfälle von etwa zwei Milliarden Euro eingerechnet – ebenfalls pro Jahr. Auch die Partner plädieren für einen Steuer-Forschungsbonus. Für Schulen und mehr Kitaplätze soll der Bund nach dem Willen der Grünen weitere Milliarden in die Hand nehmen. Insgesamt soll der Anteil von Bildungs- und Forschungsausgaben an der Wirtschaftsleistung steigen. Einen milliardenschweren Digitalpakt soll es ebenfalls geben.

Die CSU pocht auf eine Ausweitung der Mütterrente. Schon die CDU sah bisher keinen Finanzierungsspielraum dafür, die FDP dürfte hier noch weniger mitziehen. Die Versuchung wird einmal mehr groß sein, die prall gefüllten Sozialkassen anzuzapfen. Die „Flüchtlingsrücklage“, ein Polster von 18,7 Milliarden Euro, ist jedenfalls schon verplant.

Bei all dem darf nicht vergessen werden, dass sich die Bundesländer Jamaika-Beschlüsse teuer bezahlen lassen und auf Kompensationen zu Lasten des Bundes dringen werden. Die SPD wird „mitregieren“, auch wenn sie im Bund die Oppositionsbank drückt. Sollte sich Schwarz-Gelb-Grün mühsam auf einen Kompromiss einigen, folgt schon bald der nächste Streit – dann im Bundesrat.

Kaum zu glauben, dass es am Ende zu keiner Steuererhöhung an anderer Stelle kommen wird, um Ausfälle in den Kassen etwas zu kompensieren. Die Jamaika-Unterhändler wären jedenfalls gut beraten, sich schon jetzt das Steuerkonzept der Sozialdemokraten näher anzuschauen.