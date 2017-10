Asyl und Steuern als große Themen

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte an die Adresse der Grünen: „Steuererhöhungen wird es nicht geben.“ Nach Angaben von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, der Mitglied im CSU-Sondierungsteam ist, will die Union rasch auch über soziale Themen wie Rente und Pflege reden. CDU-Generalsekretär Peter Tauber kündigte auf Youtube an, die Union wolle bei den zwölf Jamaika-Themenblöcken „Anfang November ungefähr wissen, wo wir stehen, um dann in eine zweite Runde zu gehen“.

Schleswig-Holsteins CDU-Ministerpräsident Daniel Günther richtete im Magazin „Der Spiegel“ ein Signal an FDP und Grüne, indem er sich für ein „modernes Einwanderungsrecht“ stark machte. „Menschen kommen auf der Suche nach Arbeit als Flüchtlinge und bleiben zum Teil jahrelang im Asylsystem hängen“, sagte Günther, der in seinem Land eine Jamaika-Koalition führt.

Viele Asylsuchende dürften auch dann nicht bleiben, wenn sie dank ihrer Qualifikation hierzulande gebraucht würden, beklagte er. Das weist Parallelen zur Forderung der FDP auf, Flüchtlingen einen „Spurwechsel“ zu ermöglichen und auf Grundlage eines Einwanderungsgesetzes hier bleiben zu können. CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn forderte die Unionsparteien auf, das Vertrauen in Recht und Ordnung im Land zu stärken und damit den Wählerzulauf zur AfD zu stoppen.

Nach den Worten des schleswig-holsteinischen Umweltministers Robert Habeck (Grüne) offenbarte der Auftakt der Sondierungen erhebliche Differenzen etwa bei den Komplexen Asyl und Flucht, Finanzen und Europa sowie Klima und Agrar. „Es ist alles andere als sicher, dass das Ding gelingt“, sagte er der dpa. Dennoch halte er einen Koalitionsvertrag bis Weihnachten für möglich. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter rief die Parteien bei der Funke Mediengruppe (Samstag) zur Kompromissbereitschaft auf. „Damit Sondierungen erfolgreich sind, müssen sich alle Parteien bewegen.“

An diesem Dienstag sollen zunächst die Schwerpunkt-Themen Haushalt, Steuern, Finanzen und Europa beraten werden. Anschließend soll es am Donnerstag um Klima, Umwelt, Energie, Bildung, Forschung und Digitales sowie das große Thema Flucht, Migration und Integration gehen. Dann sind Beratungen in kleinerem Kreis geplant. Die große Runde der mehr als 50 Unterhändler soll sich am 30. Oktober treffen. Am 1. und 2. November soll es Gespräche in kleinem Format geben.

Die Themenblöcke hatten die Parteien vor dem Start der gemeinsamen Sondierungen festgelegt. Nach dem Auftakt in großer Runde an diesem Freitag wollen Union, FDP und Grüne ihre Gespräche am Dienstag (24.10.) mit einer Abendsitzung fortsetzen – nach der ersten Sitzung des neu gewählten Bundestags. Weitere Sondierungsrunden sind für den 26. und 30. Oktober sowie für den 1. und 2. November vorgesehen, wie von offizieller Stelle mitgeteilt wurde. Noch unklar ist, in welcher Größe die Gespräche jeweils stattfinden werden.